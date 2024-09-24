Выплаты военным за ранения на фронте: какие суммы — Finance.ua

Выплаты военным за ранения на фронте: какие суммы
В Минобороны назвали суммы, получаемые украинскими военными за ранения на фронте.
Если военный получил ранение (травму, контузию, увечье) в результате участия в боевых действиях, ему принадлежат следующие виды денежной выплаты:
- Ежемесячное денежное довольствие в размере по последней занимаемой должности перед ранением (контузией, травмой, увечьем).
- Дополнительное вознаграждение — выплата в размере 100 000 грн за ранение (контузию, травму, увечье), связанное с защитой Родины (при выполнении боевых заданий по БР), которая осуществляется ежемесячно в течение всех периодов лечения в стационаре или пребывания в отпуске для лечения после тяжелого ранения.
- Одноразовая денежная помощь — одноразовая денежная компенсация за любое повреждение здоровья (инвалидность, частичная потеря трудоспособности вследствие ранения, контузии, травмы, увечья или заболевания), которое привело к потере трудоспособности или группе инвалидности, полученных при защите Родины или исполнении обязанностей военной службы.
- Материальная помощь для решения социально-бытовых вопросов — выплата, которая осуществляется военнослужащим ежегодно в размере, равном размеру их месячного денежного довольствия.
- Денежная помощь для оздоровления — выплата в размере месячного денежного довольствия, которая осуществляется ежегодно, независимо от матпомощи для решения социально-бытовых вопросов.
Дополнительное денежное вознаграждение
Если боец получил ранения, связанные с защитой Родины, и находится на лечении или в отпуске для лечения после тяжелого ранения, то он имеет право ежемесячно получать 100 тыс. грн дополнительного денежного вознаграждения и ежемесячное денежное довольствие.
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! То есть в период лечения в стационаре или отпуске после тяжелого ранения за ним сохраняется выплата денежного довольствия в размере по последней должности перед ранением и дополнительного вознаграждения в размере 100 тыс. грн, независимо от того, где находится его подразделение (на передовой или нет).
Как получить дополнительное денежное вознаграждение:
- Получите справку об обстоятельствах травмы (как это сделать, описано в разделе «Прохождение лечения» — «Справка об обстоятельствах травмы»), сделайте копию и передайте ее в строевую часть.
- На основании приказа командира ежемесячно получайте выплату дополнительного вознаграждения в течение лечения на стационаре или пребывания в отпуске после тяжелого ранения.
- В случае неполучения дополнительного вознаграждения напишите рапорт на имя командира о включении вас в приказ о выплате дополнительного вознаграждения в размере 100 тыс. грн и их выплате. К рапорту добавьте копию справки об обстоятельствах травмы (Приложение 16).
Требуйте выплаты дополнительного денежного вознаграждения за весь период лечения.
Если в в/ч, по вашему мнению, незаконно отказали в выплате, подайте жалобу в Штаб оперативного командования, которому подчиняется ваша часть или на горячую линию Минобороны (15−12).
Если лечение продлится более 4 месяцев:
- Получите заключение ВЛК, где указано, что лечение продлено более 4 месяцев.
- Проинформируйте о продлении лечения своего непосредственного командира.
- Передайте в воинскую часть указанное заключение ВВК.
Примечание: Во время отпуска по состоянию здоровья денежное довольствие сохраняется для всех раненых, а дополнительное вознаграждение в размере 100 тыс. грн — только после тяжелого ранения по заключению (постановлению) ВВК.
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