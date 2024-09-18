Гетманцев прокомментировал задержки зарплат военным — Finance.ua

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Гетманцев прокомментировал задержки зарплат военным

Казна и Политика
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Гетманцев прокомментировал задержки зарплат военным
Гетманцев прокомментировал задержки зарплат военным
Сейчас у правительства в повестке стоят бюджетные реформы, которые будут касаться заработной платы для военных. Однако сейчас все военнослужащие своевременно получат все выплаты.
Об этом заявил глава парламентского комитета по вопросам финансов Даниил Гетманцев в кулуарах Верховной Рады, пишет Еспресо.
Гетманцев заверил, что все украинские военные получат заработную плату. Он также подчеркнул, что в повестке дня есть бюджетные реформы.
«Если говорить о задержках… Люди совершенно не представляют той реальности, в которой они на самом деле живут. И под пение гимна и в вышиванках они проваливают то, что необходимо для обороноспособности страны в такой трудный момент», — сказал глава комитета.
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Напомним, недавно премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что бюджет страны на 2024 год формировали с прогнозом, что война закончится летом. Однако война и мобилизация в стране продолжаются, поэтому возник дефицит в 500 миллиардов гривен. По его словам, на одного украинского военного из бюджета тратят 1,2 млн гривен.
По последним оценкам правительства, в 2025 году дефицит госбюджета составит 15 млрд долларов. Речь идет о сумме без учета поддержки западных партнеров Украины.
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По материалам:
Novyny.live
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