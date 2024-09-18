500 млрд на оборону: Рада приняла изменения в госбюджет — Finance.ua

500 млрд на оборону: Рада приняла изменения в госбюджет Сегодня 12:01 — Казна и Политика

500 млрд на оборону: Рада приняла изменения в госбюджет

Верховная Рада поддержала во втором чтении законопроект № 11 417 об увеличении бюджета в этом году на 500 млрд грн на военные нужды.

Об этом в Telegam сообщил нардеп от «Голоса» Ярослав Железняк. «За» проголосовали 298 парламентариев.

«Таким образом, расходы в этом году составляют рекордные для Украины 3,73 трлн грн», — написал он.

Согласно пояснительной записке к документу, предлагается скорректировать бюджет на 434 млрд грн, а именно: увеличить расходы на 500 млрд грн (из них для сектора безопасности и обороны на 495 млрд грн) и сократить расходы и кредиты на 65,7 млрд грн.

Для покрытия дополнительных расходов предусмотрено увеличить доходы бюджета на 214 млрд грн и финансирование бюджета по долговым операциям на 220 млрд грн.

Напомним, 17 сентября Верховная Рада одобрила проект изменений в Налоговом кодексе в первом чтении. За проголосовал 241 депутат.

Законопроектом предусмотрено:

повышение военного сбора с 1,5 до 5%;

увеличение налогов на 1−2 группу ФЛП;

авансовые взносы на АЗС;

1% на всех форм ФЛП 3-й группы;

25% прибыли на финучреждения;

помесячная отчетность НДФЛ (для эконом. бронирования);

50% налог на прибыль банков в 2024 году.

Также в 2025 году физических лиц-предпринимателей снова обяжут уплачивать единый социальный взнос. Соответствующие изменения были внесены в начале полномасштабного вторжения, а именно с 1 марта 2022 года до прекращения войны, а также в течение следующих 12 месяцев все предприниматели имели право не начислять, не исчислять и не платить ЕСВ за себя.

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