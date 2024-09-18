500 млрд на оборону: Рада приняла изменения в госбюджет — Finance.ua

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500 млрд на оборону: Рада приняла изменения в госбюджет

Казна и Политика
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500 млрд на оборону: Рада приняла изменения в госбюджет
500 млрд на оборону: Рада приняла изменения в госбюджет
Верховная Рада поддержала во втором чтении законопроект № 11 417 об увеличении бюджета в этом году на 500 млрд грн на военные нужды.
Об этом в Telegam сообщил нардеп от «Голоса» Ярослав Железняк. «За» проголосовали 298 парламентариев.
«Таким образом, расходы в этом году составляют рекордные для Украины 3,73 трлн грн», — написал он.
Согласно пояснительной записке к документу, предлагается скорректировать бюджет на 434 млрд грн, а именно: увеличить расходы на 500 млрд грн (из них для сектора безопасности и обороны на 495 млрд грн) и сократить расходы и кредиты на 65,7 млрд грн.
Для покрытия дополнительных расходов предусмотрено увеличить доходы бюджета на 214 млрд грн и финансирование бюджета по долговым операциям на 220 млрд грн.
Напомним, 17 сентября Верховная Рада одобрила проект изменений в Налоговом кодексе в первом чтении. За проголосовал 241 депутат.
Законопроектом предусмотрено:
  • повышение военного сбора с 1,5 до 5%;
  • увеличение налогов на 1−2 группу ФЛП;
  • авансовые взносы на АЗС;
  • 1% на всех форм ФЛП 3-й группы;
  • 25% прибыли на финучреждения;
  • помесячная отчетность НДФЛ (для эконом. бронирования);
  • 50% налог на прибыль банков в 2024 году.
Также в 2025 году физических лиц-предпринимателей снова обяжут уплачивать единый социальный взнос. Соответствующие изменения были внесены в начале полномасштабного вторжения, а именно с 1 марта 2022 года до прекращения войны, а также в течение следующих 12 месяцев все предприниматели имели право не начислять, не исчислять и не платить ЕСВ за себя.
Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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