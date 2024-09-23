Зеленский подписал закон об увеличении расходов на оборону на 500 млрд гривен — Finance.ua

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Зеленский подписал закон об увеличении расходов на оборону на 500 млрд гривен

Казна и Политика
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Зеленский подписал закон об увеличении расходов на оборону на 500 млрд гривен
Зеленский подписал закон об увеличении расходов на оборону на 500 млрд гривен
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, предусматривающий увеличение на 500 миллиардов гривен расходов бюджета на военные нужды.
Об этом идет речь на сайте Верховной Рады.
Глава Бюджетного комитета Роксолана Пидласа объяснила, откуда поступят дополнительные средства:
  • 115,4 млрд грн — за счет сокращения расходов на обслуживание и погашение государственного долга;
  • 216 млрд грн — от размещения облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ);
  • 100 млрд грн — благодаря перевыполнению плана по сбору налогов;
  • 30 млрд грн — из налоговых поступлений из-за повышения налогов;
  • 12,7 млрд грн — от увеличения ставок акцизов на табак и горючее.
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Известно, что эти средства будут направлены на укрепление обороноспособности страны в условиях войны.
Напомним, Верховная Рада приняла законопроект № 11 417, предусматривающий увеличение бюджета в этом году на 500 млрд грн для военных нужд 18 сентября. В первом чтении Верховная Рада поддержала законодательную инициативу 3 сентября.
Министр обороны Украины Рустем Умеров заявил, что это решение позволит не только лучше поддерживать наших военных, но и усилить оборонные возможности страны. По его словам, из этих средств 274,4 млрд грн пойдут на выплаты защитникам и их семьям. Еще 76,2 млрд грн будет израсходовано на вооружение и технику, что поможет модернизировать армию и повысить ее боеспособность.
По материалам:
Діло
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