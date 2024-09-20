Украинская «оборонка» получила первые деньги от замороженных российских активов — Finance.ua
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Украинская «оборонка» получила первые деньги от замороженных российских активов

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Украинская «оборонка» получила первые деньги от замороженных российских активов
Украинская «оборонка» получила первые деньги от замороженных российских активов
Часть доходов от замороженных российских активов направлена ​​на финансирование украинских оборонных предприятий. В частности, из этих денег оплачен выпуск украинских гаубиц «Богдана».
Об этом рассказала посол Евросоюза в Украине Катарина Матернова в интервью «Европейской правде».
Она отметила, что из «капающих» с этих активов в пользу Украины процентов в августе выделили первые 1,4 млрд евро, за счет которых несколько стран ЕС получили деньги для новых поставок оружия.
«Но гораздо важнее то, что 400 млн евро из этой суммы пойдут на украинские оборонные предприятия. Это Дания придумала такую ​​систему. Она была первой страной, которая заключила контракт с украинским предприятием и оплатила производство гаубиц „Богдана“ для ВСУ. Таким образом, мы влили эту сумму через Данию в украинскую оборонную промышленность. Согласитесь, это довольно значительная сумма… И это такая утонченная справедливость — за средства российских замороженных активов вы делаете гаубицы», — детализировала Матернова.
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Дипломат добавила, что из следующего транша из замороженных активов рф на финансирование производства оружия украинскими военными заводами хотят запланировать еще большую сумму.
«Потому что вы выпускаете то же оружие того же качества, но за меньшие деньги, делаете это быстрее, транспортные и логистические расходы меньше, и вдобавок — производители платят налоги в Украине», — пояснила она.
Ранее эксперты выяснили, что замороженных активов рф хватило бы, чтобы коренным образом изменить ситуацию на фронте. В частности, за эти деньги можно было бы купить все истребители F-16, которые есть в мире (всего построили более 4600 таких самолетов).
По материалам:
УНІАН
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