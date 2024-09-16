ЕС рассматривает новые варианты обеспечения санкций в отношении замороженных российских активов — Finance.ua

ЕС рассматривает новые варианты обеспечения санкций в отношении замороженных российских активов Сегодня 09:45 — Мир

ЕС рассматривает новые варианты обеспечения санкций в отношении замороженных российских активов

Европейская комиссия представила послам ЕС три новых возможных способа возобновления санкций в отношении активов центрального банка россии на более длительный период, что имеет решающее значение для обеспечения займа G7 для Украины в размере 50 миллиардов долларов.

Об этом пишет Reuters

Лидеры Большой семерки и ЕС в июне согласились использовать проценты с замороженных российских активов для поддержки кредита G7 для Украины, чтобы помочь защититься от полномасштабного вторжения москвы.

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Активы, которыми владеют члены G7, составляют около 300 миллиардов долларов, причем большая часть из них находится в Европе в бельгийском депозитарии ценных бумаг Euroclear.

Чтобы обеспечить заем, G7 хочет быть уверенной, что режим санкций ЕС в отношении активов не будет отменен. Дипломаты сказали, что Комиссия заранее обсудила три варианта с Соединенными Штатами.

«Возможные варианты были представлены сегодня утром… уже обсуждены с США», — сказал один из дипломатов.

Издание пишет, что для возобновления санкций против россии каждые 6 месяцев требуется единогласное голосование 27 стран-членов ЕС. Продление иногда использовали как возможность соглашения. Ранее лидер Венгрии Виктор Орбан задержал финансирование и законодательные акты, направленные на содействие Украине.

Варианты возобновления были представлены послам в пятницу. По словам трех дипломатов ЕС, первый вариант — это пятилетняя блокировка активов с пересмотром каждые 12 месяцев и квалифицированное большинство стран ЕС, чтобы разморозить активы.

Второй вариант — это возобновление замораживания активов каждые 36 месяцев единогласным голосованием, сказали они. Третьим вариантом было бы продление срока продления всех санкций, связанных с россией, до 36 месяцев с нынешних шести месяцев.

Страны ЕС и Комиссия обсуждают варианты продления санкций с июля после того, как Комиссия впервые распространила неофициальное предложение.

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