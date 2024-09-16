ЕС рассматривает новые варианты обеспечения санкций в отношении замороженных российских активов — Finance.ua

ЕС рассматривает новые варианты обеспечения санкций в отношении замороженных российских активов
Европейская комиссия представила послам ЕС три новых возможных способа возобновления санкций в отношении активов центрального банка россии на более длительный период, что имеет решающее значение для обеспечения займа G7 для Украины в размере 50 миллиардов долларов.
Об этом пишет Reuters.
Лидеры Большой семерки и ЕС в июне согласились использовать проценты с замороженных российских активов для поддержки кредита G7 для Украины, чтобы помочь защититься от полномасштабного вторжения москвы.
Активы, которыми владеют члены G7, составляют около 300 миллиардов долларов, причем большая часть из них находится в Европе в бельгийском депозитарии ценных бумаг Euroclear.
Чтобы обеспечить заем, G7 хочет быть уверенной, что режим санкций ЕС в отношении активов не будет отменен. Дипломаты сказали, что Комиссия заранее обсудила три варианта с Соединенными Штатами.
«Возможные варианты были представлены сегодня утром… уже обсуждены с США», — сказал один из дипломатов.
Издание пишет, что для возобновления санкций против россии каждые 6 месяцев требуется единогласное голосование 27 стран-членов ЕС. Продление иногда использовали как возможность соглашения. Ранее лидер Венгрии Виктор Орбан задержал финансирование и законодательные акты, направленные на содействие Украине.
Варианты возобновления были представлены послам в пятницу. По словам трех дипломатов ЕС, первый вариант — это пятилетняя блокировка активов с пересмотром каждые 12 месяцев и квалифицированное большинство стран ЕС, чтобы разморозить активы.
Второй вариант — это возобновление замораживания активов каждые 36 месяцев единогласным голосованием, сказали они. Третьим вариантом было бы продление срока продления всех санкций, связанных с россией, до 36 месяцев с нынешних шести месяцев.
Страны ЕС и Комиссия обсуждают варианты продления санкций с июля после того, как Комиссия впервые распространила неофициальное предложение.
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