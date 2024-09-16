ЕС рассматривает новые варианты обеспечения санкций в отношении замороженных российских активов — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

ЕС рассматривает новые варианты обеспечения санкций в отношении замороженных российских активов

Мир
14
ЕС рассматривает новые варианты обеспечения санкций в отношении замороженных российских активов
ЕС рассматривает новые варианты обеспечения санкций в отношении замороженных российских активов
Европейская комиссия представила послам ЕС три новых возможных способа возобновления санкций в отношении активов центрального банка россии на более длительный период, что имеет решающее значение для обеспечения займа G7 для Украины в размере 50 миллиардов долларов.
Об этом пишет Reuters.
Лидеры Большой семерки и ЕС в июне согласились использовать проценты с замороженных российских активов для поддержки кредита G7 для Украины, чтобы помочь защититься от полномасштабного вторжения москвы.
Читайте также
Активы, которыми владеют члены G7, составляют около 300 миллиардов долларов, причем большая часть из них находится в Европе в бельгийском депозитарии ценных бумаг Euroclear.
Чтобы обеспечить заем, G7 хочет быть уверенной, что режим санкций ЕС в отношении активов не будет отменен. Дипломаты сказали, что Комиссия заранее обсудила три варианта с Соединенными Штатами.
«Возможные варианты были представлены сегодня утром… уже обсуждены с США», — сказал один из дипломатов.
Читайте также
Издание пишет, что для возобновления санкций против россии каждые 6 месяцев требуется единогласное голосование 27 стран-членов ЕС. Продление иногда использовали как возможность соглашения. Ранее лидер Венгрии Виктор Орбан задержал финансирование и законодательные акты, направленные на содействие Украине.
Варианты возобновления были представлены послам в пятницу. По словам трех дипломатов ЕС, первый вариант — это пятилетняя блокировка активов с пересмотром каждые 12 месяцев и квалифицированное большинство стран ЕС, чтобы разморозить активы.
Второй вариант — это возобновление замораживания активов каждые 36 месяцев единогласным голосованием, сказали они. Третьим вариантом было бы продление срока продления всех санкций, связанных с россией, до 36 месяцев с нынешних шести месяцев.
Страны ЕС и Комиссия обсуждают варианты продления санкций с июля после того, как Комиссия впервые распространила неофициальное предложение.
По материалам:
Діло
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.