Швейцария заморозила 1,5 млрд долларов, принадлежащих российскому олигарху Керимову — Finance.ua

Швейцария заморозила 1,5 млрд долларов, принадлежащих российскому олигарху Керимову Сегодня 13:32 — Фондовый рынок

Швейцария заморозила 1,5 млрд долларов, принадлежащих российскому олигарху Керимову

Генеральная прокуратура Швейцарии (OAG) начала расследование в отношении четырех человек, связанных с российским олигархом Сулейманом Керимовым. В этой связи Государственный секретариат по экономическим вопросам временно заморозил 1,3 миллиарда франков (1,5 млрд долларов).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Blick.

Расследование началось в ноябре после обращения Государственного секретариата по экономическим вопросам (SECO) к Уполномоченному по правам человека.

Работающая в рамках расследования оперативная группа провела восемь обысков в домах в кантонах Люцерн, Цуг и Нидвальден. В сделке участвовали Федеральное ведомство полиции и кантональные полицейские силы.

По данным SECO, по состоянию на 13 августа в Швейцарии заморожены российские активы на сумму 7,1 млрд швейцарских франков (8,2 млрд долларов). В эту сумму входят недвижимость, роскошные автомобили и произведения искусства, принадлежащие лицам и компаниям, против которых введены санкции.

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Расследование касается подозрений в нарушении Закона об эмбарго в связи с ситуацией в Украине и подозрений в отмывании денег.

В настоящее время аресты не проведены, действует презумпция невиновности.

Ранее сообщалось, что США стремятся конфисковать суперъяхту российского олигарха Сулеймана Керимова. Доходы от ее продажи могут быть переданы Украине. Власти Фиджи конфисковали судно Amadea по американскому ордеру в мае 2022 года, когда Вашингтон усилил санкции против лиц, близких к владимиру путину.

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