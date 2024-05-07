Сколько стран «заморозили» российские активы — Finance.ua

Сколько стран «заморозили» российские активы Сегодня 08:02 — Личные финансы

Сколько стран «заморозили» российские активы

С течением времени поддержка в финансировании Украины среди западных государств показала первые признаки напряжения.

Поэтому внимание сосредоточилось на том, можно ли оказать финансовую помощь Украине, используя более 300 миллиардов долларов резервов Центрального банка россии, замороженных странами «Большой семерки» (G7) после полномасштабного вторжения. Об этом говорится в статье Finance.ua.

Страны, которые ввели санкции, остаются разделенными по поводу целесообразности и законности полной конфискации этих активов. Соединенные Штаты при поддержке Великобритании, Японии и Канады настаивают на конфискации — то есть навсегда лишить россию этих активов и передать их Украине.

Европейский Союз и некоторые из его стран-членов, в частности Германия, Франция и Италия, высказали опасения относительно этого плана из-за сложности согласования конфискации с устоявшимися принципами международного права — прежде всего иностранным суверенным иммунитетом — и его потенциальным влиянием на финансовые рынки.

российские активы: сколько и в каких странах заморожено

Ни одна юрисдикция в мире до сих пор не определила, сколько у нее заморожено российских активов, констатирует глава АЦ «Институт законодательных идей» Татьяна Хутор. Однако она добавляет, что мы можем рассчитывать на около 300 млрд долларов. Некоторые СМИ также называют аналогичную сумму. Однако суммы в разных источниках отличаются.

Большинство суверенных активов россии в ЕС заблокированы в форме бондов, облигаций и других финансовых инструментов, в которые страна-агрессор инвестировала ранее. Почти все они хранятся на счетах крупных депозитарных учреждений, одним из лидеров этого вопроса является Euroclear (Бельгия).

Однако еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс во время итоговой пресс-конференции после международной конференции «Восстановление справедливости для Украины» в Гааге недавно заявил , что Евросоюз работает над механизмом использования замороженных российских активов для возмещения нанесенного российской агрессией ущерба.

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По его словам, речь идет о 37 млрд евро частных и 208 млрд евро государственных активов россии, замороженных в ЕС. То есть имеем сумму 245 млрд евро.

Кстати, Всемирный банк уже оценил расходы по восстановлению и реконструкции страны в 411 миллиардов долларов, что превышает объемы замороженных российских активов.

Детальнее о замороженных средствах россии мы рассказали в статье по ссылке ниже:

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