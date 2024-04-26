Зеленскому рассказали, куда планируют направить средства от замороженных российских активов — Finance.ua

Зеленскому рассказали, куда планируют направить средства от замороженных российских активов Сегодня 12:18 — Казна и Политика

Зеленскому рассказали, куда планируют направить средства от замороженных российских активов

Конфискованные российские активы должны быть направлены на восстановление и защиту объектов энергетики Украины.

Об этом заявила заместитель руководителя Офиса Президента Ирина Мудрая во время обсуждения в посольстве Нидерландов в Украине возможности привлечь государство-агрессора рф к ответственности за обстрелы объектов энергетики, сообщает сайт главы государства.

Она отметила, что важно создать специальный трибунал за преступление агрессии, международный компенсационный механизм и конфисковать российские активы для наполнения ими компенсационного механизма.

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Мудрая напомнила, что в конце прошлого года общие потребности Украины в восстановлении оценивали почти в 486 млрд дол. США.

«Все повреждения энергетической инфраструктуры будут зафиксированы, будут поданы претензии и определена компенсация. Но она будет выплачена, если вы сделаете правильный выбор и конфискуете замороженные активы для финансирования механизма компенсации. Хочу поблагодарить США за принятие прогрессивного закона. Около 300 миллиардов долларов за российские государственные активы по всему миру. Призываю всех присоединиться к этой инициативе», — подчеркнула Мудрая и добавила, что необходимо ужесточить санкции против россии.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Діло По материалам:

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