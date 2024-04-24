Боррель объяснил, как ЕС собирается изымать доходы от замороженных активов россии — Finance.ua
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Боррель объяснил, как ЕС собирается изымать доходы от замороженных активов россии

Мир
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Боррель объяснил, как ЕС собирается изымать доходы от замороженных активов россии
Боррель объяснил, как ЕС собирается изымать доходы от замороженных активов россии
Европейский Союз разработал план, который позволит изъять увеличенные доходы от замороженных активов России и потратить их на нужды Украины.
Об этом заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.
Как отметил чиновник, в Евросоюзе после начала войны в Украине были заморожены активы Центрального банка россии. Теперь этими активами управляют центральные депозитарии ценных бумаг, и они приносят увеличенные доходы, поскольку процентная ставка значительно выросла.
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Боррель отметил, что ЕС смог найти правовую основу для изъятия этих доходов и передачи их на нужды Украины.
«Мы решили поэтапно добиваться цели использовать эти доходы для поддержки Украины. В качестве первых шагов, предпринятых Советом в феврале, мы ввели правила для центральных депозитариев ценных бумаг, которые генерируют эти доходы, чтобы идентифицировать их, держать их в стороне и учитывать их отдельно», — пояснил он.
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Чиновник напомнил, что ранее он предложил Совету ЕС использовать эти доходы для поддержки Украины военными поставками через Европейский мирный фонд.
По словам главы дипломатии ЕС, Украина срочно нуждается в оружии и боеприпасах, чтобы защитить себя и свой народ от российских ракет, беспилотников, бомб и постоянных атак. При этом он признал, что изначально в ЕС планировали использовать эти доходы для поддержки восстановления и реконструкции Украины.
Напомним, Евросоюз должен юридически обосновать решение о конфискации российских замороженных активов. Об этом заявила первый заместитель директора-распорядителя Международного валютного фонда (МВФ) Гита Гопинат. По ее словам, это поможет избежать возможных рисков в будущем. При этом Гопинат подчеркнула, что фонд не будет участвовать в обсуждении вопросов, связанных с изъятием активов россии.
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