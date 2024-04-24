Боррель объяснил, как ЕС собирается изымать доходы от замороженных активов россии — Finance.ua

Боррель объяснил, как ЕС собирается изымать доходы от замороженных активов россии Сегодня 15:15 — Мир

Боррель объяснил, как ЕС собирается изымать доходы от замороженных активов россии

Европейский Союз разработал план, который позволит изъять увеличенные доходы от замороженных активов России и потратить их на нужды Украины.

Об этом заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

Как отметил чиновник, в Евросоюзе после начала войны в Украине были заморожены активы Центрального банка россии. Теперь этими активами управляют центральные депозитарии ценных бумаг, и они приносят увеличенные доходы, поскольку процентная ставка значительно выросла.

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Боррель отметил, что ЕС смог найти правовую основу для изъятия этих доходов и передачи их на нужды Украины.

«Мы решили поэтапно добиваться цели использовать эти доходы для поддержки Украины. В качестве первых шагов, предпринятых Советом в феврале, мы ввели правила для центральных депозитариев ценных бумаг, которые генерируют эти доходы, чтобы идентифицировать их, держать их в стороне и учитывать их отдельно», — пояснил он.

Чиновник напомнил, что ранее он предложил Совету ЕС использовать эти доходы для поддержки Украины военными поставками через Европейский мирный фонд.

По словам главы дипломатии ЕС, Украина срочно нуждается в оружии и боеприпасах, чтобы защитить себя и свой народ от российских ракет, беспилотников, бомб и постоянных атак. При этом он признал, что изначально в ЕС планировали использовать эти доходы для поддержки восстановления и реконструкции Украины.

Напомним, Евросоюз должен юридически обосновать решение о конфискации российских замороженных активов. Об этом заявила первый заместитель директора-распорядителя Международного валютного фонда (МВФ) Гита Гопинат. По ее словам, это поможет избежать возможных рисков в будущем. При этом Гопинат подчеркнула, что фонд не будет участвовать в обсуждении вопросов, связанных с изъятием активов россии.

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