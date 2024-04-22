Украина может привлечь ссуду под залог замороженных российских активов, — Пышный Сегодня 12:00 — Казна и Политика

Украина может привлечь ссуду под залог замороженных российских активов, — Пышный

Украина может привлечь ссуду под залог замороженных российских активов.

Об этом сообщил глава НБУ Андрей Пышный в интервью украинской службе Голоса Америки.

Андрей Пышный подтвердил, что есть несколько путей для привлечения замороженных российских активов на помощь Украине.

Одним из таких он назвал ссуду под залог активов или прибыли от российских активов.

«Мы в НБУ остаемся сторонниками консолидированного ответа международного общества, ненарушения международного права, которое ведущие юридические школы определили как концепцию контрмер, это открывает возможность доступа к самым обездвиженным активам. Вместе с тем мы видим, что сейчас оживилась дискуссия вокруг другого варианта, тоже долгового: когда эти обездвиженные активы рассматриваются как залог для соответствующего займа. Вместе с тем есть и другие варианты, предусматривающие, что Украина должна получить возможность привлечь ссуду под будущие доходы, которые генерируют эти обездвиженные активы», — сказал глава НБУ.

По его словам, для каждого варианта необходима политическая и юридическая воля.

В первую очередь для открытия доступа к российским активам для Украины необходима политическая воля, а юридические поводы для привлечения российских активов уже существуют.

Українські Новини По материалам:

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