В Швейцарии сообщили о сокращении замороженных российских активов — Finance.ua

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В Швейцарии сообщили о сокращении замороженных российских активов

Мир
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В Швейцарии сообщили о сокращении замороженных российских активов
В Швейцарии сообщили о сокращении замороженных российских активов
Правительство Швейцарии сообщило, что на конец 2023 года в стране заморозили российских активов на сумму 5,8 миллиарда швейцарских франков (6,36 миллиарда долларов).
Об этом говорится в сообщении на сайте правительства.
Однако эта сумма меньше по сравнению с 7,5 млрд франков, замороженных на конец 2022 года.
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«Это на 1,7 миллиарда швейцарских франков меньше, чем цифра, которую сообщили за декабрь 2022 года. Снижение связано с потерями от оценки ценных бумаг. Кроме того, заблокировано 17 объектов недвижимости в 7 кантонах», — говорится в сообщении.
В правительстве объяснили, что стоимость ценных бумаг снизилась в результате международных санкций. Потерю частично компенсировали доходы от переоценки в объеме 280 миллионов франков (свыше 307 миллионов долларов).
За предыдущий отчетный период Государственный секретариат по экономике страны (SECO) заморозил активы еще на 580 миллионов швейцарских франков после собственного расследования и разъяснений от банков.
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«Правительство также заблокировало еще два объекта недвижимости в Швейцарии. Кроме 17 замороженных объектов недвижимости, были заблокированы другие активы, такие как спортивные и элитные транспортные средства, произведения искусства, мебель и музыкальные инструменты, которыми пользуются подсанкционные физические и юридические лица Швейцарии», — отметили в правительстве.
При этом активы на 140 миллионов швейцарских франков были выведены из-под ареста из-за несоблюдения законодательства при их блокировании.
Правительство отметило, что эта сумма замороженных активов — отдельная от средств Центробанка россии, хранящихся в Швейцарии — это примерно 7,24 миллиарда франков.
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«Стоимость замороженных активов или обездвиженных активов российского центрального банка не является прямым показателем того, в какой мере применяются санкции. Это моментальный снимок во времени. Кумулятивная стоимость может колебаться в любом направлении, в частности, в результате изменений оценки замороженных ценных бумаг, банковских комиссий и изменений обменного курса», — говорится в сообщении.
По материалам:
suspilne.media
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