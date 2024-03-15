В Швейцарии облегчают трудоустройство украинских беженцев — Finance.ua

В Швейцарии облегчают трудоустройство украинских беженцев
В Швейцарии готовятся облегчить трудоустройство украинских беженцев. В парламенте предлагается заменить разрешения на работу упрощенной онлайн-регистрацией.
Такая мера может увеличить долю трудоустроенных украинцев вдвое до конца года, сообщает РБК-Украина со ссылкой на swissinfo.ch.
В швейцарском парламенте предлагают отказаться от сложной процедуры получения разрешения на работу и заменить ее обязательной онлайн-регистрацией. Это должно облегчить поиск работы беженцам с разрешением на проживание категории S — онлайн-регистрация позволит брать человека на работу сразу.
За такое решение проголосовал Совет кантонов, а раньше — Национальный совет. Теперь остается принять решение в кабмине. По словам министра юстиции Беат Янса, целью правительства Швейцарии является повышение занятости украинцев со статусом S с нынешних 20% до 40% к концу 2024 года.
«Переход от получения разрешения к онлайн-регистрации является ключевым шагом к достижению этой цели», — сказал он.
Разрешение на проживание категории S предоставляется в Швейцарии беженцам из Украины и их близким родственникам. По данным правительства Швейцарии, по состоянию на начало декабря 2023 года в Швейцарии проживало около 66 000 человек со статусом S. В ноябре 2023 года власти продлили этот миграционный режим до 4 марта 2025 года.
Справка Finance.ua:
- институты ЕС намерены упростить административные правила для получения рабочих виз и виз для проживания гражданам третьих стран, желающим работать и жить в ЕС;
- в то время как в других странах экономические процессы замедляются из-за расширения военного противостояния в Украине и на Ближнем Востоке, швейцарский бизнес намерен усиленно развиваться;
- беженцы из Украины смогут бесплатно регистрировать автомобили в Швейцарии.
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