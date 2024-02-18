Як українцям безкоштовно зареєструвати авто у Швейцарії — Finance.ua

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Як українцям безкоштовно зареєструвати авто у Швейцарії

Особисті фінанси
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Як українцям безкоштовно зареєструвати авто у Швейцарії
Як українцям безкоштовно зареєструвати авто у Швейцарії
Біженці з України зможуть безкоштовно реєструвати автомобілі у Швейцарії.
Про це пише uainfo.eu.
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Щоб зареєструвати автомобіль на українських номерах у Швейцарії необхідно звернутися до одного з Федеральних центрів надання притулку (BAZ) і подати відповідну заявку та пакет документів.
Після цього BAZ передасть надані документи до Федерального управління дорожнього транспорту (FEDT), який буде займатись розглядом заяви. Після прийняття відповідного рішення, українець зможе забрати нові номерні знаки на автомобіль.

Хто та як може безкоштовно зареєструвати авто

Зазначено, що таке право матимуть лише українці, які отримали тимчасовий захист у Швейцарії.
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При зверненні в BAZ до заяви додаються наступні документи:
  • паспорт або інший документ, що посвідчує особу;
  • документ, що підтверджує в'їзд до Швейцарії;
  • документ, що підтверджує право власності на автомобіль.
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Довідка Finance.ua:

  • під час дії воєнного стану дозволяється користуватись протермінованим посвідченням водія. З таким документом можливо керувати транспортним засобом на території України. А також за кордоном тим українцям, які отримали тимчасовий захист;
  • з 6 лютого стала доступна міжнародна доставка посвідчень водія у Словенії, Хорватії, Чорногорії, Бельгії та Швейцарії. Загалом українці можуть скористатися цією послугою вже у 22 країнах Європи.
За матеріалами:
visitukraine.today
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