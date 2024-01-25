Стало відомо, чи можливо користуватися протермінованими посвідченнями водія під час воєнного стану — Finance.ua

Стало відомо, чи можливо користуватися протермінованими посвідченнями водія під час воєнного стану Сьогодні 17:02 — Особисті фінанси

Стало відомо, чи можливо користуватися протермінованими посвідченнями водія під час воєнного стану

Під час воєнного стану українці можуть користуватись протермінованими посвідченнями водія.

Про нагадує Головний сервісний центр МВС.

«Під час дії воєнного стану дозволяється користуватись протермінованим посвідченням водія. З таким документом можливо керувати транспортним засобом на території України. А також за кордоном тим українцям, які отримали тимчасовий захист», — сказано в повідомленні.

Обмін посвідчення водія здійснюється виключно після закінчення терміну його дії.

Які для цього потрібні документи:

паспорт з відміткою про місце реєстрації;

ідентифікаційний номер;

наявне посвідчення водія.

У період воєнного стану медична довідка не обов’язкова. Здійснити обмін можна також онлайн: через Кабінет водія або застосунок Дія.

При замовленні послуги онлайн, готовий документ можна отримати як у сервісному центрі МВС, так і оформити доставку у зручне відділення Укрпошти чи кур'єром на певну адресу.

У якому випадку документ не обміняють

2-річне посвідчення водія, яке видавалось вперше, обмінюється за умови наявності не більше 2 штрафів у сфері дорожнього руху. Якщо їх більше, таким водіям необхідно складати теоретичний та практичний іспити в сервісному центрі МВС.

Як обміняти посвідчення за кордоном

Українці, які отримали тимчасовий захист за кордоном, можуть користуватись протермінованим посвідченням водія в країнах ЄС.

Також здійснити обмін онлайн у Кабінеті водія з міжнародною доставкою. Вже зараз вона діє у 17 країн Європи: Польщу, Чехію, Німеччину, Італію, Угорщину, Молдову, Словаччину, Румунію, Іспанію, Литву, Латвію, Естонію, Болгарію, Францію, Нідерланди, Туреччину та Австрію. Або ж звернутись до ДП «Документ», який надає послуги з обміну посвідчення у Словаччині, Польщі, Чехії, Німеччині, Іспанії, Італії та Туреччині.

Довідка Finance.ua:

з початку цього року понад 11 тисяч громадян вперше отримали посвідчення водія. Ці документи дійсні 2 роки з дати видачі у сервісному центрі МВС. Після закінчення цього терміну їх необхідно обміняти;

у 2024 році водіям почнуть видавати посвідчення водія нового зразка. Від водійських посвідчень та свідоцтв про реєстрацію транспортного засобу діючого зразка, нові водійські права та свідоцтва будуть відрізнятися додатковими елементами захисту;

в Україні оновили тестові питання в екзаменаційних білетах для складання теоретичного іспиту.

Щоб почувати себе безпечно за кермом не тільки в Україні, а й за кордоном, рекомендуємо придбати карту технічної підтримки-Assistance. З неюможна не турбуватися, що може не вистачити бензину в дорозі або проб'єте колесо. Картка стане вашою підтримкою в дорозі 24/7.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.