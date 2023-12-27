У 2024 році водіям почнуть видавати посвідчення водія нового зразка: що відомо — Finance.ua

У 2024 році водіям почнуть видавати посвідчення водія нового зразка: що відомо Сьогодні 14:02 — Особисті фінанси

У 2024 році водіям почнуть видавати посвідчення водія нового зразка: що відомо

Головний сервісний центр МВС анонсував випуск водійських посвідчень та свідоцтв про реєстрацію транспортного засобу нового зразка.

Навіщо це? Як повідомили в ГСЦ МВС, запровадження посвідчень водія нового зразка має на меті значно ускладнити можливість виготовлення підроблених водійських посвідчень.

Що зміниться

Від водійських посвідчень та свідоцтв про реєстрацію транспортного засобу діючого зразка, нові водійські права та свідоцтва будуть відрізнятися додатковими елементами захисту.

Бланки посвідчень водія та свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів матимуть спеціальне захисне маркування, а також QR-код у правому нижньому куті.

Він міститиме посилання на електронний сервіс, який розміщений на вебсайт Головного сервісного центру МВС для перевірки відомостей, внесених до бланка свідоцтва.

Такий посилений захист суттєво знизить ймовірні підробки. Також в режимі онлайн дозволить перевірити легітимність свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу.

«Сервісні центри МВС наразі видають бланки зазначених документів наявного зразка до повного витрачення. Як тільки вони використаються, але не пізніше 1 серпня 2024 року, громадянам видаватимуть посвідчення водія та свідоцтва про реєстрацію з додатковими елементами захисту», — йдеться у повідомленні ГСЦ МВС.

Чи зміниться ціна? При цьому у ГСЦ зазначили, що вартість, а також строк дії нових посвідчень водія не зміняться. Також у водіїв не буде необхідності обмінювати свої діючі водійські права та свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів на нові документи.

Зазначимо, що відповідні зміни у зовнішньому вигляді бланків посвідчення водія та свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу Кабінет Міністрів затвердив 22 грудня 2023 року.

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