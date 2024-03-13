Половина швейцарських компаній планують збільшити штат працівників — Finance.ua

Половина швейцарських компаній планують збільшити штат працівників Сьогодні 08:30 — Світ

Половина швейцарських компаній планують збільшити штат працівників

Сильний франк та геополітична невизначеність не стали на заваді діяльності швейцарських компаній.

Про це пише Blick.

У той час як в інших країнах економічні процеси уповільнюються через розширення військового протистояння в Україні та на Близькому Сході, швейцарський бізнес має намір посилено розвиватися.

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Майже половина роботодавців (47%) планує збільшити штат співробітників у другому кварталі поточного року. Такого висновку дійшло міжнародне агентство з працевлаштування Manpower Group.

При тому що 18% швейцарських роботодавців мають намір скоротити персонал, збільшення чистої зайнятості все ж таки значне: +29%.

Єдина країна в Європі може похвалитися найкращим результатом. Це Нідерланди, де зростання кількості нових робітників приблизно становитиме 32%.

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У Франції розширювати штат співробітників планують 18% роботодавців, в Австрії та Німеччині - по 17%, в Італії - лише 9%.

Створенням нових робочих місць активно займаються компанії у сфері фінансів, нерухомості, логістики, торгівлі товарів повсякденного попиту.

Але найбільше нових робочих місць створюється у секторі охорони здоров’я та біотехнологій.

Довідка Finance.ua:

у Швейцарії відбувся референдум, на якому громадяни проголосували за встановлення 13-ї пенсії — додаткової грошової виплати за принципом 13-ї бонусної зарплати, що практикується в деяких компаніях;

біженці з України зможуть безкоштовно реєструвати автомобілі у Швейцарії.



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