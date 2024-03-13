Половина швейцарських компаній планують збільшити штат працівників — Finance.ua

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Половина швейцарських компаній планують збільшити штат працівників

Світ
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Половина швейцарських компаній планують збільшити штат працівників
Половина швейцарських компаній планують збільшити штат працівників
Сильний франк та геополітична невизначеність не стали на заваді діяльності швейцарських компаній.
Про це пише Blick.
У той час як в інших країнах економічні процеси уповільнюються через розширення військового протистояння в Україні та на Близькому Сході, швейцарський бізнес має намір посилено розвиватися.
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Майже половина роботодавців (47%) планує збільшити штат співробітників у другому кварталі поточного року. Такого висновку дійшло міжнародне агентство з працевлаштування Manpower Group.
При тому що 18% швейцарських роботодавців мають намір скоротити персонал, збільшення чистої зайнятості все ж таки значне: +29%.
Єдина країна в Європі може похвалитися найкращим результатом. Це Нідерланди, де зростання кількості нових робітників приблизно становитиме 32%.
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У Франції розширювати штат співробітників планують 18% роботодавців, в Австрії та Німеччині - по 17%, в Італії - лише 9%.
Створенням нових робочих місць активно займаються компанії у сфері фінансів, нерухомості, логістики, торгівлі товарів повсякденного попиту.
Але найбільше нових робочих місць створюється у секторі охорони здоров’я та біотехнологій.

Довідка Finance.ua:

  • у Швейцарії відбувся референдум, на якому громадяни проголосували за встановлення 13-ї пенсії — додаткової грошової виплати за принципом 13-ї бонусної зарплати, що практикується в деяких компаніях;
  • біженці з України зможуть безкоштовно реєструвати автомобілі у Швейцарії.
Наталія Руденко
Наталія Руденко
Перекладач-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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