В одной из стран Европы пенсионерам будут выплачивать 13 пенсию в конце каждого года — Finance.ua

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В одной из стран Европы пенсионерам будут выплачивать 13 пенсию в конце каждого года

Мир
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В одной из стран Европы пенсионерам будут выплачивать 13 пенсию в конце каждого года
В одной из стран Европы пенсионерам будут выплачивать 13 пенсию в конце каждого года
В Швейцарии состоялся референдум, на котором граждане проголосовали за установление 13-й пенсии — дополнительной денежной выплаты, по принципу 13-й бонусной зарплаты, практикуемой в некоторых компаниях.
Об этом сообщает Reuters.
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Отмечается, что необходимость увеличения пенсионных выплат была аргументирована постоянным ростом стоимости жизни. Поэтому профсоюзы смогли пролоббировать вынесение на референдум вопроса о дополнительной 13-й месячной выплате для пенсионеров. Власть и бизнес называли предложение финансово необоснованным, но избиратели сказали свое слово — 58% «за».
Примечательно, что ранее швейцарские избиратели тоже были скептичными по отношению к подобным социальным бонусам. Как пишет Reuters, в предыдущие годы швейцарцы на референдумах уже «зарубили» предложения о сокращении рабочей недели и увеличении отпусков.
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«Непонятно, как будет финансироваться повышение пенсий, которое должно вступить в силу с 2026 года. Противники говорят, что это может спровоцировать повышение налогов или сокращение расходов и обременить молодых швейцарцев», — пишет издание и добавляет, что сейчас минимальная пенсия по возрасту составляет 1225 швейцарских франков (1393 доллара США) в месяц, а максимальная — 2450 франков.
Одновременно с этим швейцарцы не поддержали идею повышения пенсионного возраста с 65 до 66 лет. Против проголосовали более 74% избирателей.

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По материалам:
УНІАН
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