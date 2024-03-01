Какую пенсию могут получить украинцы с зарплатой в 10 тысяч гривен — Finance.ua
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Какую пенсию могут получить украинцы с зарплатой в 10 тысяч гривен

Личные финансы
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Какую пенсию могут получить украинцы с зарплатой в 10 тысяч гривен
Какую пенсию могут получить украинцы с зарплатой в 10 тысяч гривен
В Украине с действующей формулой расчета пенсии с зарплатой в 10 тыс. грн. можно получать выплату в размере около 3314 грн. Такая выплата возможна, если иметь 35 лет стажа.
Такие расчеты приводит Oboz.ua.
Если ваша зарплата составляет 10 тыс. грн, но вместо 35 лет у вас всего 31 год стажа, то размер пенсии составляет 2935 грн.
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Если есть 40 лет стажа, то пенсия с зарплаты 10 тыс. грн будет на уровне 3787,2 грн.
В то же время если вместо 10 тыс. грн ваша зарплата будет составлять 15 тыс. грн, пенсия будет на уровне 4971 грн с 35 годами стажа.
«В формуле расчета пенсии заработную плату за последние три года (нужно использовать данные ПФУ, отличающиеся от данных Госстата) умножать на отношение собственной зарплаты к средней, на стаж в годах и на 1%. Средняя зарплата за три последних года составляет 13 547 грн», — объясняют авторы статьи.
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Уже сейчас каждый украинец может подсчитать, сколько ему придется работать до выхода на пенсию. Считайте, в каком году вам исполнится 60 и сколько к этому моменту у вас будет стаж (свой стаж можно проверить на сайте ПФУ). Если в 2025-м, то нужно иметь не менее 32 лет стажа, если в 2026-м — 33 года, в 2027-м — 34 года, в 2028-м — 35 лет стажа. Чтобы выйти на пенсию в 63 года, норма на 10 лет меньше (т.е. в 2025-м — от 22 до 32 лет, в 2026-м — от 23 до 33 лет).
Для пенсии в 65 лет нужно иметь от 15 лет стажа. Сейчас у пенсионеров еще стаж до 2000 года, когда не было электронной системы учета взносов и достаточно было, чтобы трудовая книжка лежала на предприятии. Кроме того, ранее в стаж засчитывали обучение, срочную службу в армии.

Справка Finance.ua:

  • Кабинет Министров принял решение об индексации пенсий с 1 марта 2024 года. Выплаты будут повышены для 10 миллионов украинцев. Пенсии будут повышены почти на 8%. Средний размер повышения составит 322 гривны, а средняя пенсия вырастет до 5717 гривен;
  • с 1 марта 2024 г. вместе с ежегодной индексацией пенсий будет произведен перерасчет пенсий с учетом нового размера прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц (минимальной пенсии).
Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.

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По материалам:
Обозреватель
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