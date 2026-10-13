В Украине хотят ужесточить условия для предоставления отсрочки сиделкам

Офис Военного омбудсмана разработал ряд законодательных инициатив, призванных существенно изменить правила предоставления отсрочки от мобилизации для отдельных категорий граждан.

Об этом сообщает Новости.LIVE со ссылкой на публикацию Людмилы Денисовой.

Согласно документам, полученным Украинским центром защиты прав человека, предлагается значительно усложнить условия семьям, где есть люди с инвалидностью.

В первую очередь, удар на себе ощутят родители несовершеннолетних детей с инвалидностью.

Авторы проекта хотят отменить право на отсрочку для таких семей, если у ребенка младше 18 лет есть оба родителя. Защиту от мобилизации планируют оставить только для тех военнообязанных, которые не имеют других родственников, обязанных воспитывать ребенка, или если в семье растут двое несовершеннолетних детей, один из которых имеет статус инвалидности.

Совершенно идентичные ограничения хотят распространить и на семьи, воспитывающие тяжелобольных детей без официально установленной инвалидности.

Как изменятся условия предоставления отсрочки по уходу за женой или мужем с группой инвалидности

Жестче станут правила и для тех, кто имеет жену или мужа с I, II и даже III группой инвалидности. Последняя касается определенных законом случаев, в частности, онкологических заболеваний, отсутствия конечностей или отдельных других нарушений здоровья.