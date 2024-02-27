Мизерные пенсии: в НБУ указали на риски зарплаты «в конвертах» — Finance.ua

Мизерные пенсии: в НБУ указали на риски зарплаты «в конвертах» Сегодня 11:02 — Личные финансы

Мизерные пенсии: в НБУ указали на риски зарплаты «в конвертах»

Украинцы, получающие зарплату «в конвертах», в будущем могут столкнуться с определенными рисками, в частности мизерной пенсией.

Об этом сообщил член Совета Национального банка Украины Василий Фурман в эфире телемарафона.

Он отметил, что вопрос о финансовом мониторинге в Украине сегодня очень актуален.

«Я бы хотел обратиться к тем гражданам, которые получают зарплату в конвертах. В будущем кроме того, что вы становитесь социально незащищенными, вы будете получать мизерную пенсию, средства, которые у вас есть, вам будет трудно их использовать», — сказал Фурман.

Читайте также Средний уровень зарплат в феврале: что предлагают работодатели

В качестве примера он привел покупку жилья или авто.

«Например, вы захотите купить квартиру или автомобиль, а вам скажут: „А покажи законность происхождения средств, за которые вы хотите купить этот объект“. Разумеется, если не докажете, у вас нет законного права купить этот объект», — пояснил Фурман.

Член Совета НБУ подчеркнул, что нужно требовать от работодателей «белую» зарплату.

«А с другой стороны, это еще и налоги, которые мы платим в госбюджет. За счет этих налогов мы содержим армию и финансируем нашу победу», — добавил он.

Справка Finance.ua:

ранее сообщалось, что в Украине стали реже платить зарплаты в конверте. Это принесло бюджету дополнительные 2,3 млрд грн;

Это принесло бюджету дополнительные 2,3 млрд грн; Пенсионный фонд Украины утвердил показатель средней заработной платы за 2023 год, учитываемый для расчета пенсии. Средняя зарплата выросла на 7,0% (на 932,25 грн) до 14 308,46 грн;

среднегодовая инфляция в Украине в 2023 году составила 12,9%. Поэтому реальная зарплата украинцев в прошлом году снова сократилась — примерно на 5%;



в 2024 году зарплата составит 21 809 гривен, а скорректированная на инфляцию вырастет на 8,5%;



Кроме того, правительство ожидает, что зарплата будет составлять 25 732 грн в 2025 году и 30 260 грн в 2026 году.



Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.