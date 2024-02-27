Мизерные пенсии: в НБУ указали на риски зарплаты «в конвертах» — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Мизерные пенсии: в НБУ указали на риски зарплаты «в конвертах»

Личные финансы
56
Мизерные пенсии: в НБУ указали на риски зарплаты «в конвертах»
Мизерные пенсии: в НБУ указали на риски зарплаты «в конвертах»
Украинцы, получающие зарплату «в конвертах», в будущем могут столкнуться с определенными рисками, в частности мизерной пенсией.
Об этом сообщил член Совета Национального банка Украины Василий Фурман в эфире телемарафона.
Он отметил, что вопрос о финансовом мониторинге в Украине сегодня очень актуален.
«Я бы хотел обратиться к тем гражданам, которые получают зарплату в конвертах. В будущем кроме того, что вы становитесь социально незащищенными, вы будете получать мизерную пенсию, средства, которые у вас есть, вам будет трудно их использовать», — сказал Фурман.
Читайте также
В качестве примера он привел покупку жилья или авто.
«Например, вы захотите купить квартиру или автомобиль, а вам скажут: „А покажи законность происхождения средств, за которые вы хотите купить этот объект“. Разумеется, если не докажете, у вас нет законного права купить этот объект», — пояснил Фурман.
Член Совета НБУ подчеркнул, что нужно требовать от работодателей «белую» зарплату.
«А с другой стороны, это еще и налоги, которые мы платим в госбюджет. За счет этих налогов мы содержим армию и финансируем нашу победу», — добавил он.

Справка Finance.ua:

  • ранее сообщалось, что в Украине стали реже платить зарплаты в конверте. Это принесло бюджету дополнительные 2,3 млрд грн;
  • Пенсионный фонд Украины утвердил показатель средней заработной платы за 2023 год, учитываемый для расчета пенсии. Средняя зарплата выросла на 7,0% (на 932,25 грн) до 14 308,46 грн;
  • среднегодовая инфляция в Украине в 2023 году составила 12,9%. Поэтому реальная зарплата украинцев в прошлом году снова сократилась — примерно на 5%;
  • в 2024 году зарплата составит 21 809 гривен, а скорректированная на инфляцию вырастет на 8,5%;
  • Кроме того, правительство ожидает, что зарплата будет составлять 25 732 грн в 2025 году и 30 260 грн в 2026 году.
Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.

Хочу получить деньги до зарплаты 💸

По материалам:
РБК-Україна
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.