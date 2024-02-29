Стаж пенсионера 40 лет, а пенсия до сих пор маленькая: в чем может быть причина — Finance.ua

Стаж пенсионера 40 лет, а пенсия до сих пор маленькая: в чем может быть причина Сегодня 20:40 — Казна и Политика

Стаж пенсионера 40 лет, а пенсия до сих пор маленькая: в чем может быть причина

Пенсионеры, продолжающие работать, часто обращают внимание на суммы пенсии, которые им начисляются на счет в банке. Дело в том, что их размер существенно мал. И это даже несмотря на то, что стаж человека может составлять 40 лет.

Об этом пишет портал «На пенсии».

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Пенсионерам со стажем в 40 лет, которые продолжают работать, могут начислять маленькие пенсии. Впрочем, в таких ситуациях следует учесть то, что размер пенсии зависит не от одного фактора:

на пенсию влияет как количество стажа, так и заработная плата. Именно поэтому он, вероятно, влияет и на размер самой пенсии. То есть если зарплата пенсионера маленькая, значит, и пенсия может быть такая.

Кроме того, влиять на размер выплат может еще тот факт, что пенсионер до сих пор работает. Следовательно, он или она может получать пенсию с учетом устаревших показателей прожиточного минимума и минимальной зарплаты.

Следовательно, занижать пенсию могут до момента, пока человек не уволится.

Напоминаем, что в Украине лица в возрасте более 65 лет и с полным стажем, а это 30 лет для женщин и 35 лет для мужчин, а также, не работающие, имеют право получать пенсию с надбавками не ниже 3 120 гривен.

Лицам, которым еще не исполнилось 70 лет, но у них полный стаж, минимальная пенсия начисляется на уровне до 2 760 гривен. И такая ​​сумма, вне зависимости от факта работы, будет начисляться.

Уже после увольнения и при достижении указанного возраста, выплату будут пересчитывать.

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Напомним, ранее министр социальной политики Оксана Жолнович заявляла , что пенсионные расходы с 1 марта 2024 года возрастут в среднем на 3 млрд грн ежемесячно. Однако нет оснований для беспокойства — средства на выплату пенсий в бюджете запроектированы.

С 1 марта в Украине состоится индексация пенсионных выплат более 10 млн украинцев. В этом году повышение будет проведено почти на 8%. В среднем каждая пенсия вырастет на 322 грн, а ее средний показатель составит 5717 грн.

Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.

Телеканал 24 По материалам:

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