Вместе с индексацией в Украине повысят минимальную пенсию — Finance.ua

Вместе с индексацией в Украине повысят минимальную пенсию Сегодня 13:02 — Личные финансы

Вместе с индексацией в Украине повысят минимальную пенсию

С 1 марта 2024 года вместе с ежегодной индексацией пенсий будет произведен перерасчет пенсий с учетом нового размера прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц (минимальной пенсии).

Об этом сообщает пресс-служба Пенсионного фонда Украины.

«В связи с ростом прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц с 2093 грн до 2361 грн увеличиваются размеры минимальной пенсии по возрасту и доплаты за сверхурочный стаж (неработающим пенсионерам), надбавок и повышений, минимальных пенсионных выплат, максимальной пенсии, которые зависят от прожиточного минимума», — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, перерасчет пенсий будет произведен без дополнительных обращений пенсионеров.

Индексация пенсий

Напомним, правительство решило провести индексацию пенсий с 1 марта 2024 года.

На 8% будут индексированы пенсии для:

9,5 млн «гражданских» пенсионеров, которым пенсия назначена на общих основаниях;

596 тысяч пенсионеров силовых ведомств;

97,8 тысяч человек, получающих пенсию по инвалидности, наступившей вследствие увечья или заболевания, в результате Чернобыльской катастрофы.

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Кроме того, с 1 марта будут проиндексированы ежемесячные страховые выплаты для 161,4 тысячи потерпевших и лиц, имеющих право на ежемесячные страховые выплаты в случае смерти потерпевшего.

Размер повышения пенсии по результатам индексации будет ограничен уровнем 1500 гривен для всех получателей пенсий и страховых выплат, независимо от категории. Минимальный размер установлен на уровне 100 грн.

Справка Finance.ua:

закон о государственном бюджете Украины на 2024 год предусматривает повышение размера прожиточного минимума для лиц, потерявших трудоспособность (минимальная пенсия) с 2093 грн до 2361 грн;

иногда Пенсионный фонд Украины может неправильно начислить размер пенсионных выплат, но это можно обжаловать. Так, гражданин имеет право обжаловать решение ПФУ относительно назначенного размера пенсии. Можно подать жалобу как лично, так и через законного представителя.



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