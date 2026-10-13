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Интенсивность ударов по Киеву увеличилась в 4 раза, в то же время правительство блокирует деньги местных общин

Казна и Политика
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Интенсивность ударов по Киеву увеличилась в 4 раза, в то же время правительство блокирует деньги местных общин
Интенсивность ударов по Киеву увеличилась в 4 раза, в то же время правительство блокирует деньги местных общин
За последние недели интенсивность ударов врага по энергетическим объектам Киева увеличилась в 4 раза, большая часть из них — баллистические ракеты.
Вместе с тем, правительство продолжает блокировать деньги местных общин на счетах казначейства, что мешает им подготовиться к зиме.
Об этом заявил директор Центра исследования энергетики Александр Харченко.
«В последние 6 недель происходят очень четкие, сфокусированные и массивные удары по Киевскому энергетическому узлу. Они были и летом, но летом они были более размазаны. Там условно летом из 150 ударов в месяц по энергетическим объектам по стране на Киев приходилось 15, а сейчас 60. И большая часть этих ударов была баллистическими ракетами. И нужно признать, что им удалось добиться определенного успеха. Не того, на что они рассчитывали. Но в результате мы утратили несколько важных возможностей подавать электричество в Киев. Параллельно они пытались и продолжают бить внутри Киева в определенные узловые точки, которые важны для распределения электроэнергии», — рассказал эксперт.
В то же время, по его словам, подготовка к зиме и в столице, и в других городах Украины осложняется тем, что правительство заблокировало средства местных общин на счетах Госказначейства.
«Сейчас из-за нехватки финансов заблокированы расчеты, в том числе за то оборудование, которое должно было сейчас ехать и в Киев, и в другие города для того, чтобы завершить подготовку к отопительному сезону. И есть достаточно большое количество оборудования, которое на 70% оплачено, даже его не могут закрыть, чтобы установить. Я знаю, что все главы городов сейчас бегают по потолку в Кабмине, пытаясь разблокировать хоть какие-то выплаты, потому что это реально большая проблема. И второе — объективно людей не хватает буквально на каждом участке», — отметил директор Центра исследования энергетики.
Напомним, правительство и Государственная казначейская служба приостановили выплаты и проведение платежей местным общинам на общую сумму около 20 млрд грн из-за мер экономии и дефицита финансирования. Как отметили в Ассоциации городов Украины, из-за этого общины могут не успеть подготовиться к отопительному сезону, который обычно начинается в середине октября.
По материалам:
Українські Новини
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