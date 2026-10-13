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Военные смогут становиться на квартирный учет по месту службы — детали законопроекта

Казна и Политика
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Предложенные изменения позволят военнослужащим и членам их семей беспрепятственно становиться на квартирный учет.
Предложенные изменения позволят военнослужащим и членам их семей беспрепятственно становиться на квартирный учет.
Кабинет Министров подал в Верховную Раду законопроект, который должен упростить военнослужащим оформление квартирного учета по месту прохождения службы.
Об этом сообщил премьер-министр Украины Сергей Корецкий.

Как это работает сейчас

Сейчас военные не могут зарегистрировать место жительства по адресу воинской части, а жилья по месту службы, где они могли бы зарегистрироваться, большинство не имеет.
Поэтому военнослужащие не могут встать на квартирный учет.
«Законопроект устраняет это препятствие. При этом не будет иметь значения, где зарегистрировано или задекларировано их место жительства», — подчеркнул Корецкий.
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Что изменит законопроект

Законопроект о внесении изменений в статью 12 Закона Украины «О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей» зарегистрировали в Верховной Раде 9 октября под № 16135. 12 октября документ был передан для ознакомления профильному парламентскому комитету по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки.
Документ предлагает дополнить закон новым положением, предусматривающим, что военнослужащие, кроме проходящих службу в Службе безопасности Украины, и члены их семей, нуждающиеся в улучшении жилищных условий в соответствии с законодательством, смогут становиться на квартирный учет в воинской части, учреждении, подразделении, органе, соединении или учреждении по месту прохождения службы.
При этом адрес зарегистрированного или задекларированного места жительства военнослужащего и членов его семьи не будет иметь значения.

Зачем нужны изменения

В пояснительной записке отмечается, что предложенные изменения позволят военнослужащим и членам их семей беспрепятственно становиться на квартирный учет.
Обычно место ее прохождения не совпадает с населенным пунктом, где военнослужащий проживал и зарегистрирован до поступления на службу. Поэтому закрепление права становиться на квартирный учет в воинской части или другом подразделении по месту службы должно помочь военнослужащим реализовать свои жилищные права.
В частности, это позволит им претендовать на получение ведомственного жилья в населенном пункте, где они проходят службу.
Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
ЗаконопроектыВоеннослужащийКвартираПремьер
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