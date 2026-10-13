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Перерабатывающая промышленность остается лидером по доле уплаты налогов

Казна и Политика
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Перерабатывающая промышленность остается лидером по доле уплаты налогов
Перерабатывающая промышленность остается лидером по доле уплаты налогов
За январь-сентябрь 2026 года наибольшую долю уплаты в Сводный бюджет Украины обеспечили предприятия перерабатывающей промышленности, оптовой и розничной торговли, государственного управления и обороны, а также финансовой и страховой деятельности.
Об этом пишет ГНС.
Лидером по доле в общей сумме уплаченных налогов, сборов и платежей стала перерабатывающая промышленность — 17,9%.
На предприятия оптовой и розничной торговли, включая ремонт автотранспортных средств и мотоциклов, пришлось 16,6% уплаты.
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Весомый вклад также внесли отрасли государственного управления и обороны и обязательного социального страхования, доля которых составила 12,3%, а также финансовая и страховая деятельность — 10,1%.

Наибольший рост

По сравнению с январем — сентябрем 2025 года наибольший рост уплаты налогов, сборов и платежей зафиксирован в четырех ключевых отраслях экономики.
  • Перерабатывающая промышленность — +47,3 млрд грн, или на 17,3%.
  • Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов — +38,4 млрд. грн., или на 14,9%.
  • Финансовая и страховая деятельность — +36,8 млрд. грн., или на 25,7%.
  • Государственное управление и оборона; обязательное социальное страхование — +34,9 млрд. грн., или на 18,9%.
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Результаты января — сентября 2026 года свидетельствуют о важном вкладе ведущих отраслей экономики в наполнение Сводного бюджета Украины. Наибольший прирост уплаты налогов обеспечила перерабатывающая промышленность, а самый высокий темп роста среди отраслей продемонстрировала финансовая и страховая деятельность.
По материалам:
Finance.ua
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