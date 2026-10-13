Перерабатывающая промышленность остается лидером по доле уплаты налогов
Наибольший рост
- Перерабатывающая промышленность — +47,3 млрд грн, или на 17,3%.
- Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов — +38,4 млрд. грн., или на 14,9%.
- Финансовая и страховая деятельность — +36,8 млрд. грн., или на 25,7%.
- Государственное управление и оборона; обязательное социальное страхование — +34,9 млрд. грн., или на 18,9%.
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