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Правительство приостановило возмещение НДС на 18 млрд грн

Казна и Политика
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Правительство приостановило возмещение НДС на 18 млрд грн
Правительство приостановило возмещение НДС на 18 млрд грн
Кабинет Министров приостановил бюджетное возмещение налога на добавленную стоимость (НДС) на общую сумму 18 млрд грн.
Об этом сообщил министр финансов Сергей Марченко в ходе часа вопросов правительству в Верховной Раде.
По его словам, такое решение приняли на фоне бюджетных трудностей и дефицита финансирования, возникших из-за невыполнения Украиной международных обязательств.
По словам Марченко, правительство активизировало работу по поиску внутренних источников финансирования. В частности, усилена работа рабочей группы по вопросам детенизации экономики, привлечение средств через государственные заимствования на внутреннем рынке, а также работа с международными партнерами.
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Министр финансов также заявил, что прогнозируемое недопоступление налогов в государственный бюджет по итогам 2026 года на уровне 70 млрд грн является следствием объективных вызовов, в частности уничтожения бизнеса, логистики, металлургии и блокирования портов, а не дырой в бюджете.
Ранее Finance.ua рассказывал, что вскоре пройдет первое чтение проекта государственного бюджета на 2027 год в Верховной Раде Украины. Этот документ характерен тем, что собственными ресурсами государство может покрыть только меньше половины статей расходов, а они превысят 8 трлн гривен.
Львиная доля этих расходов — 4,89 трлн гривен — ресурс на оборону. Это на 12% больше, чем в 2026 году. Будут и другие расходы: на социальную сферу, культуру, науку, государственную поддержку бизнеса и т. д.

Справка Finance.ua:

  • бюджетное возмещение НДС возникает, когда сумма налогового кредита, сформированного при приобретении товаров или услуг, превышает сумму налоговых обязательств, начисленных при их продаже;
  • по результатам отчетного периода в налоговой декларации образуется отрицательное значение НДС, которое при установленных законом условиях может быть возмещено налогоплательщику.
По материалам:
Finance.ua
НДСБюджетНалоги
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