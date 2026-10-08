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Война не отменяет налоги: 3 ловушки для бизнеса

Личные финансы
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Подсчет налогов
Подсчет налогов
Военное положение не означает автоматическое списание налогов или отмену обязанности подавать отчетность. По данным Ассоциации налогоплательщиков Украины, из-за небольших долгов, пропущенных деклараций и неактуальных данных в налоговой можно получить штрафы или даже лишиться статуса плательщика единого налога.
Эксперты ВОО «АНПУ» выделили три основные ловушки, на которые следует обратить внимание бизнесу и ФЛП.

Ловушка № 1: долг в несколько гривен может лишить статуса единщика

Для ФЛП проблемой может стать даже небольшая недоплата по налогам. Она, в частности, может возникнуть из-за округления или обновления реквизитов счетов ГНС.
При этом предприниматель может не знать о таком долге. Если техническая недоплата сохраняется более двух последовательных кварталов, налоговый орган имеет право аннулировать статус плательщика единого налога.
В результате бизнес может перейти на общую систему налогообложения, что означает иную налоговую нагрузку.

Ловушка № 2: временная остановка работы не отменяет отчетность

Если предприятие или ФЛП фактически прекратили работу, это не означает автоматическую отмену обязанности подавать декларации.
За неподачу отчетности могут применяться штрафные санкции. Поэтому расчет на то, что во время временной паузы в работе отчитываться не нужно, может привести к налоговым проблемам.

Ловушка № 3: ​​пропавшие отчеты и неактуальная форма 20-ОПП

Еще один риск связан с электронной подачей отчетности. Даже если бухгалтер отправил декларацию, необходимо проверить получение Квитанции № 2 со статусом «Принято». Если такого подтверждения нет, отчет может считаться неподанным.
Отдельно налоговики обращают внимание на ситуации после релокации бизнеса. Если своевременно не обновить регистрационные данные и не подать форму 20-ОПП, это может стать основанием для штрафов за непредоставление сведений об объектах налогообложения.
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Чтобы проверить, нет ли таких проблем, эксперты советуют:
  • зайти в Электронный кабинет плательщика и проверить раздел «Состояние расчетов с бюджетом» на наличие налогового долга;
  • проверить Квитанции № 2 со статусом «Принято» ко всем декларациям за последние периоды;
  • убедиться, что адреса ведения деятельности и данные об объектах налогообложения актуальны.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
БизнесНалогиОтчетность
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