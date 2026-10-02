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НДС, посылки, банки и цифровые платформы: какие налоги могут измениться в 2027 году

Казна и Политика
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Украинское правительство переходит к максимальной экономии расходов, однако этого недостаточно для покрытия потребностей государственного бюджета на 2027 год. Среди источников дополнительных поступлений рассматриваются изменения в налогообложении. Часть соответствующих инициатив уже принята, другие находятся на рассмотрении парламента или готовятся.
Об этом сообщает «Слово и дело».

Повышение НДС

16 сентября Министерство финансов Украины опубликовало на официальном сайте Кабмина сообщения под названием «Устойчивость ради развития: Правительство одобрило проект госбюджета-2027». В нем отмечено, что для покрытия страхования бизнеса от военных рисков предусмотрено 58,7 миллиарда гривен.
Одним из источников этого «страхового фонда» как раз и предлагается увеличение стандартной ставки на 1 процентный пункт — с 20 до 21 процента. Речь идет о налоге на добавленную стоимость (НДС), включенном в практически все товары и услуги в Украине, за который в конечном итоге платит конечный потребитель.
28 сентября премьер Сергей Корецкий подтвердил серьезность намерений правительства поднять НДС: «В госбюджете заложили непопулярное решение — в том числе небольшое повышение налога. НДС. Других источников, к сожалению, нет».
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Пока что соответствующего законопроекта нет, однако с высокой вероятностью правительство предложит его на рассмотрение Верховной Рады до конца года. Базовая ставка НДС в 20% не изменялась с 1997 года — так что повышение даже на 1% станет серьезным шагом.
Какие налоги хотят ввести для украинцев
Какие налоги хотят ввести для украинцев, www.slovoidilo.ua

НДС на заграничные посылки до 150 евро

16 сентября 2026 года Верховная Рада приняла за основу законопроект 16051−1, который отменяет льготу для зарубежных посылок стоимостью до 150 евро. Проект предусматривает налогообложение этих посылок по стандартной ставке — 20%. Теперь законопроект ожидает второго чтения. В случае успешного голосования и подписи президента заявленные изменения будут введены не ранее 1 июля 2027 года.
Налог на зарубежные посылки — одно из фискальных требований МВФ, закрепленных в отчете от 26 февраля 2026 года. К ним также относится продолжение военного сбора на три года после завершения военного положения — и так называемый «налог на OLX».

Налогообложение доходов через цифровые платформы

Доработанный законопроект 15111-д по налогообложению цифровых платформ Рада получила еще в апреле 2026 года. 9 июня нардепы поддержали законопроект, а 12 июня его отправили на подпись президенту.
Впрочем, законопроект до сих пор не подписан президентом. По словам министра финансов Сергея Марченко, причина этого — положения о финмониторинге политически значимых лиц (PEP), включенные в законопроект. Они вызвали возражения у европейских партнеров, поэтому подписание закона в нынешнем виде может усложнить получение помощи от ЕС.
Однако, как уточнил Марченко, список PEP скорректировали — и вскоре нардепы должны принять обновленную инициативу, для подписи которой президентом не будет формальных помех. Однако по состоянию на сегодняшний день соответствующего законопроекта не зарегистрировали.

Военный сбор после завершения военного положения

В свою очередь продление военного сбора на 3 года после завершения военного положения без особых проблем получило и одобрение Верховной Рады, и подпись президента. Ранее предполагалось, что военный сбор будет действовать только до конца года, в который отменят военное положение — однако МВФ настоял на пролонгации.
15 апреля 2026 года соответствующие изменения официально вошли в Налоговый кодекс.

Продолжение ставки на 50% на прибыль банков

С 17 июня 2026 года ожидает рассмотрения Верховной Рады инициатива 15262 по установлению в 2027 году ставки на прибыль банков на уровне 50% вместо стандартной в 25%. Такая норма уже действует в 2026 году — поэтому фактически ее предлагают продлить.
По материалам:
Слово і Діло
Налоги
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