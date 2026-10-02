НДС, посылки, банки и цифровые платформы: какие налоги могут измениться в 2027 году

Украинское правительство переходит к максимальной экономии расходов, однако этого недостаточно для покрытия потребностей государственного бюджета на 2027 год. Среди источников дополнительных поступлений рассматриваются изменения в налогообложении. Часть соответствующих инициатив уже принята, другие находятся на рассмотрении парламента или готовятся.

Об этом сообщает «Слово и дело».

Повышение НДС

16 сентября Министерство финансов Украины опубликовало на официальном сайте Кабмина сообщения под названием «Устойчивость ради развития: Правительство одобрило проект госбюджета-2027». В нем отмечено, что для покрытия страхования бизнеса от военных рисков предусмотрено 58,7 миллиарда гривен.

Одним из источников этого «страхового фонда» как раз и предлагается увеличение стандартной ставки на 1 процентный пункт — с 20 до 21 процента. Речь идет о налоге на добавленную стоимость (НДС), включенном в практически все товары и услуги в Украине, за который в конечном итоге платит конечный потребитель.

28 сентября премьер Сергей Корецкий подтвердил серьезность намерений правительства поднять НДС: «В госбюджете заложили непопулярное решение — в том числе небольшое повышение налога. НДС. Других источников, к сожалению, нет».

Пока что соответствующего законопроекта нет, однако с высокой вероятностью правительство предложит его на рассмотрение Верховной Рады до конца года. Базовая ставка НДС в 20% не изменялась с 1997 года — так что повышение даже на 1% станет серьезным шагом.

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НДС на заграничные посылки до 150 евро

16 сентября 2026 года Верховная Рада приняла за основу законопроект 16051−1 , который отменяет льготу для зарубежных посылок стоимостью до 150 евро. Проект предусматривает налогообложение этих посылок по стандартной ставке — 20%. Теперь законопроект ожидает второго чтения. В случае успешного голосования и подписи президента заявленные изменения будут введены не ранее 1 июля 2027 года.

Налог на зарубежные посылки — одно из фискальных требований МВФ, закрепленных в отчете от 26 февраля 2026 года. К ним также относится продолжение военного сбора на три года после завершения военного положения — и так называемый «налог на OLX».

Налогообложение доходов через цифровые платформы

Доработанный законопроект 15111-д по налогообложению цифровых платформ Рада получила еще в апреле 2026 года. 9 июня нардепы поддержали законопроект, а 12 июня его отправили на подпись президенту.

Впрочем, законопроект до сих пор не подписан президентом. По словам министра финансов Сергея Марченко, причина этого — положения о финмониторинге политически значимых лиц (PEP), включенные в законопроект. Они вызвали возражения у европейских партнеров, поэтому подписание закона в нынешнем виде может усложнить получение помощи от ЕС.

Однако, как уточнил Марченко, список PEP скорректировали — и вскоре нардепы должны принять обновленную инициативу, для подписи которой президентом не будет формальных помех. Однако по состоянию на сегодняшний день соответствующего законопроекта не зарегистрировали.

Военный сбор после завершения военного положения

В свою очередь продление военного сбора на 3 года после завершения военного положения без особых проблем получило и одобрение Верховной Рады, и подпись президента. Ранее предполагалось, что военный сбор будет действовать только до конца года, в который отменят военное положение — однако МВФ настоял на пролонгации.

15 апреля 2026 года соответствующие изменения официально вошли в Налоговый кодекс.

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