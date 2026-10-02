Ситуация критическая: из-за обстрелов бюджет Украины недополучил почти 50 млрд грн

Государственный бюджет Украины все сильнее испытывает проблемы с поступлениями. За девять месяцев 2026 года в общий фонд без учета международных грантов поступило 1,9 трлн грн, но план не выполнили почти на 50 млрд грн.

Об этом сообщила народный депутат, председатель Комитета Верховной Рады по вопросам бюджета Роксолана Пидласа.

Что с бюджетом

По оперативным данным, за январь-сентябрь в общий фонд госбюджета поступило на 49,5 млрд грн меньше плана. При этом почти две трети этой суммы — 32 млрд грн — пришлись на август и сентябрь.

Основной причиной недопоступлений стали постоянные российские удары по бизнесу.

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В то же время, отдельные налоги обеспечили больше поступлений, чем ожидалось. В частности:

налог на прибыль предприятий — +29 млрд грн, или +12% к плану;

НДФЛ и военный сбор — +6,6 млрд грн, или +2,6%.

Наибольшие недопоступления зафиксировали по следующим платежам:

импортный НДС — -35,7 млрд грн;

НДС по производимым в Украине товарам — -32,9 млрд грн;

внутренний акциз — -19,1 млрд грн;

дивиденды и часть чистой прибыли хозяйственных организаций -10,8 млрд грн.

«Основная причина — постоянные российские удары по бизнесу», — отметила Подласа.

В целом, основные бюджетообразующие налоги и сборы недовыполнили план на 99 млрд грн. Часть этой разницы удалось компенсировать за счет перевыполнения налога на прибыль, НДФЛ и других поступлений.

На что тратят деньги из госбюджета

За девять месяцев 2026 года на финансирование расходов общего фонда было использовано около $22 млрд международной помощи.

Еще 350,6 млрд грн было направлено на финансирование общего фонда от размещения ОВГЗ. В сентябре эта сумма увеличилась почти на 19 млрд грн.

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Наибольшие расходы общего фонда с начала года пришлись на:

оборону — 2 трлн грн, или 61,3% всех расходов;

погашение внутреннего и внешнего долга — 427,9 млрд грн;

социальная защита и поддержка ветеранов — 342,6 млрд грн;

обслуживание долга — 275,2 млрд грн;

программу медицинских гарантий и скрининг здоровья — 144 млрд грн;

зарплаты учителей — 116,7 млрд грн;

базовую и дополнительные дотации — 48,5 млрд грн.

По словам Подласой, к моменту получения второго транша макрофинансовой помощи от ЕС в размере $4,26 млрд ситуация с бюджетом будет оставаться критической.

$29,5 млрд международного финансирования. Эти средства помогут закрыть потребности бюджета и избежать сокращения части расходов. Для этого правительству и Верховной Раде необходимо выполнить ряд необходимых условий. Ранее министр финансов также заявлял , что Украина может избежать бюджетного кризиса, если до конца 2026 года получит. Эти средства помогут закрыть потребности бюджета и избежать сокращения части расходов. Для этого правительству и Верховной Раде необходимо выполнить ряд необходимых условий.