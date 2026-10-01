Украине необходимо ускорить принятие законодательных изменений, от которых зависит получение международного финансирования и продвижение к членству в Европейском Союзе. До конца 2026 года Верховная Рада должна принять 35 законов, необходимых для выполнения обязательств перед ЕС и Всемирным банком. Часть из них следует принять уже до 10 ноября, чтобы Украина смогла получить финансирование до конца года.

Об этом рассказала ведущая экспертка ИЭИ Александра Бетлий во время онлайн-мероприятия RRR4U «Реформы ради членства в ЕС: между планами, обязательствами и реальными изменениями».

Украина должна ускорить принятие законов для получения финансирования

По словам Бетлий, соблюдение европейских ориентиров становится все более важным для Украины. Законодательные изменения, необходимые для выполнения международных обязательств, должны отвечать требованиям вступления в ЕС. Задержки с принятием законов оказывают негативное влияние как на выполнение реформ, так и на возможность привлекать внешнее финансирование.

До конца года парламент должен принять 35 законов в рамках обязательств Европейского Союза и Всемирного банка. Часть этих законопроектов еще даже не зарегистрирована в Верховной Раде. Кроме того, правительство должно выполнить ряд других индикаторов.

В то же время предельным сроком принятия многих законов является не конец года, а ориентировочно 10 ноября. Это необходимо, чтобы Украина успела получить хотя бы часть финансирования до конца 2026 года и разблокировать часть капитальных расходов.

Евроинтеграция нуждается в постоянном обновлении законодательства

Украина уже официально начала переговоры по вступлению в ЕС. Открыты два переговорных кластера, для которых определены соответствующие ориентиры. Украина рассчитывала, что до конца 2026 года откроют и остальные кластеры, однако пока этого не произошло.

Важным этапом стало утверждение правительством 1 апреля Национальной программы адаптации законодательства. Документ определяет задачи и акты ЕС, которые Украина должна имплементировать. В то же время обязательства в рамках Ukraine Facility, Плана Украины, программ Всемирного банка и МВФ охватывают лишь часть необходимых изменений. Из-за задержек с выполнением этих обязательств Украина также отстает от реализации Национальной программы адаптации законодательства.

По словам Бетлий, Европейский Союз регулярно пересматривает свои приоритеты и правила. К примеру, после введения Европейского зеленого курса акценты в политике ЕС частично сместились, а внимание к промышленной политике и конкурентоспособности усилилось.

Поэтому Украине необходимо постоянно следить за изменениями в европейском законодательстве и стратегических документах, а не рассматривать адаптацию законодательства как задачу, которую следует завершить до конца 2027 года.

Эксперт также подчеркнула, что Украине придется выполнять действующее законодательство ЕС. Если Евросоюз примет новые директивы и регламенты, государства-члены в отдельных случаях смогут получать переходные периоды. Для Украины подобные возможности не будут автоматическими. Поэтому украинским органам власти следует поддерживать постоянный диалог с Европейской комиссией, Европейским парламентом и другими институтами ЕС. Это поможет понимать изменения в европейских приоритетах и ​​учитывать их при планировании реформ, финансировании и государственной политике.

Какие документы определяют приоритеты Евросоюза

По словам Бетлий, стратегическая система документов ЕС состоит из пяти уровней:

Политические стратегии и аналитические рамки. Они определяют главные направления развития Евросоюза. Правовые акты ЕС. К этой категории относятся директивы, регламенты и другие документы, устанавливающие законодательные требования. Процедуры координации. Одним из ключевых инструментов является Европейский семестр — механизм координации экономической и бюджетной политики, который помогает выявлять макроэкономические и фискальные дисбалансы. Национальные планы государств-членов. Это, в частности, планы восстановления и устойчивости, а также национальные энергетические и климатические планы. Украинский механизм Ukraine Facility частично отвечает подходам, заложенным в таких планах. Финансирование и мониторинг. Важную роль играет многолетняя финансовая рамка ЕС (MFF). При подготовке следующего бюджетного периода на следующие годы украинскому правительству нужно уже сейчас анализировать будущие приоритеты Евросоюза и определять возможности для Украины.

Новые стратегии ЕС в промышленности, энергетике и цифровизации

Среди важных документов, определяющих современные приоритеты Европейского Союза, Бетлий назвала следующие:

Компас конкурентоспособности — документ, направленный на сокращение инновационного разрыва и сочетание декарбонизации с повышением конкурентоспособности.

Пакт о чистой промышленности — инициатива, призванная превратить декарбонизацию в фактор экономического роста.

Акт о промышленности с нулевыми чистыми выбросами, Акт о критическом сырье и Акт об ускорении промышленного развития.

Европейский зеленый курс, план REPowerEU, План действий по доступной энергии и Стратегия водной устойчивости ЕС.

Цифровое десятилетие, Стратегия кибербезопасности и Закон ЕС об искусственном интеллекте.

Стратегия готовности ЕС, объединяющая гражданскую и военную готовность с экономической безопасностью.

По словам эксперта, в 2019—2024 годах ЕС принял около 13 тыс. правовых актов разного уровня. Это свидетельствует о постоянном обновлении европейского законодательства. Соответственно, задача Украины масштабнее, чем те, которые в свое время стояли перед Польшей во время подготовки к вступлению в ЕС.

Принятие законов потребует больше времени

Изменяется процедура подготовки украинского законодательства. После разработки правительственного законопроекта его нужно будет согласовывать с Европейской комиссией. После первого чтения в Верховной Раде перед вторым чтением также необходимо будет провести консультации с ЕС, чтобы обеспечить соответствие документа европейскому праву.

В таких условиях быстрые «законодательные спринты» продолжительностью в один месяц станут все менее реалистичными. На подготовку и принятие качественного законодательного акта необходимо закладывать не менее шести месяцев.

Для этого, подчеркнула Бетлий, важно сохранить профессиональную и стабильную государственную службу. Сокращение персонала во время проведения аудитов не должно подрывать способность государственных органов выполнять сложные задачи по евроинтеграции.

Два фискальных пробела превышают $20 млрд каждый

Отдельной проблемой остаются значительные потребности Украины в финансировании. По словам Бетлий, страна имеет два больших фискальных пробела: более $20 млрд для финансирования невоенных расходов бюджета и примерно такую ​​же сумму для финансирования оборонных нужд.

Среди причин задержек с законодательными решениями эксперт назвала недостаточный диалог между парламентом и правительством, а также случаи, когда правительство представляет некачественно подготовленные законопроекты.

В то же время, Верховная Рада проводит мало пленарных заседаний. Кроме того, некоторые законопроекты долгое время остаются без выводов профильных комитетов или без текстов, подготовленных ко второму чтению, а часть депутатов считает проблему нехватки финансирования преувеличенной и «нам все дадут деньги».

В частности, механизм макрофинансовой помощи отличается от Ukraine Facility условиями выплат. Если в пределах Ukraine Facility предусмотрены частичные транши, то по механизму макрофинансовой помощи невыполнение хотя бы одного условия может привести к потере всего транша.