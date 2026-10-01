В Киевской области создадут индустриальный парк на 1000 рабочих мест

Правительство включило индустриальный парк «Сквира Индастри» в Киевской области в Реестр индустриальных парков. На его территории планируется создать около 1000 рабочих мест и привлечь почти 826,1 млн грн инвестиций.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики.
Парк будет размещаться в городе Сквира Белоцерковского района Киевской области. Инициатором его создания является ООО «Сквирский индустриальный парк».
Что будут производить в индустриальном парке
Площадь индустриального парка составит около 32 га. Среди запланированных направлений деятельности:
производство строительных металлических конструкций и изделий;
производство готовых металлических изделий;
производство электрического оборудования;
производство машин и оборудования;
производство пищевых продуктов;
научно-техническая деятельность;
деятельность в области информации и телекоммуникаций.
По предварительным оценкам, на обустройство и наполнение территории планируется привлечь почти 826,1 млн грн из разных источников.
«Здесь планируют развивать металлообработку, производство электрического оборудования, машин и пищевых продуктов. Это около тысячи новых рабочих мест и около 826 млн грн запланированных инвестиций», — отметил заместитель министра экономики и окружающей среды Украины Виталий Кондратов.
Сколько индустриальных парков работает в Украине
На сегодняшний день в Украине зарегистрировано 126 индустриальных парков во многих регионах.
По состоянию на конец 2025 года в индустриальных парках построено или строились 37 промышленных предприятий. Объем привлеченных инвестиций в индустриальные парки превышает 45 млрд грн.