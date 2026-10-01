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В Киевской области создадут индустриальный парк на 1000 рабочих мест

Казна и Политика
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Правительство включило индустриальный парк «Сквира Индастри» в Киевской области в Реестр индустриальных парков. На его территории планируется создать около 1000 рабочих мест и привлечь почти 826,1 млн грн инвестиций.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики.
Парк будет размещаться в городе Сквира Белоцерковского района Киевской области. Инициатором его создания является ООО «Сквирский индустриальный парк».

Что будут производить в индустриальном парке

Площадь индустриального парка составит около 32 га. Среди запланированных направлений деятельности:
  • производство строительных металлических конструкций и изделий;
  • производство готовых металлических изделий;
  • производство электрического оборудования;
  • производство машин и оборудования;
  • производство пищевых продуктов;
  • научно-техническая деятельность;
  • деятельность в области информации и телекоммуникаций.
По предварительным оценкам, на обустройство и наполнение территории планируется привлечь почти 826,1 млн грн из разных источников.
«Здесь планируют развивать металлообработку, производство электрического оборудования, машин и пищевых продуктов. Это около тысячи новых рабочих мест и около 826 млн грн запланированных инвестиций», — отметил заместитель министра экономики и окружающей среды Украины Виталий Кондратов.

Сколько индустриальных парков работает в Украине

На сегодняшний день в Украине зарегистрировано 126 индустриальных парков во многих регионах.
По состоянию на конец 2025 года в индустриальных парках построено или строились 37 промышленных предприятий. Объем привлеченных инвестиций в индустриальные парки превышает 45 млрд грн.
По материалам:
Finance.ua
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