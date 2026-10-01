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Украина рискует потерять более €5 млрд из-за невыполненных реформ

Казна и Политика
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Украина выполнила 84 из 95 индикаторов
Украина выполнила 84 из 95 индикаторов
Украина продолжает выполнять индикаторы, предусмотренные планом в рамках программы ЕС, однако темпы остаются недостаточными.
Об этом рассказала экономист Центра экономической стратегии Александра Мироненко во время онлайн-мероприятия RRR4U «Реформы ради членства в ЕС: между планами, обязательствами и реальными изменениями».

Украина выполнила 84 из 95 индикаторов

24 сентября Совет Европейского Союза одобрил восьмой регулярный платеж Украины в рамках этой программы в объеме почти 3 млрд евро. Это стало возможным благодаря выполнению Украиной 10 предусмотренных планом индикаторов. В целом Украина уже выполнила 84 из 95 индикаторов, срок выполнения которых настал.
Кроме того, Совет ЕС одобрил изменения в план Украины. Они предусматривают добровольный взнос Норвегии в размере около 92 млн евро в форме безвозвратной помощи.
При этом темпы выполнения индикаторов остаются медленными. В сентябре правительство ускорило работу над выполнением запланированных реформ и индикаторов. За этот месяц было принято шесть решений с задержкой. Речь идет о решениях, которые Украина должна была выполнить еще в 2025 году и в первом полугодии 2026 года. Еще одно решение приняли вовремя — его дедлайном был третий квартал 2026 года.
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В то же время, восемь индикаторов остаются невыполненными еще за прошлый год и первую половину этого года. Еще восемь индикаторов третьего квартала 2026 также не выполнены. Поскольку 30 сентября — последний день для их выполнения, они фактически считаются невыполненными. Невыполнение этих индикаторов может стоить Украине более 5 млрд евро финансирования.
Украина рискует потерять более €5 млрд из-за невыполненных реформ

Что сделано за 2025 год

За 2025 год по состоянию на август оставались невыполненными шесть индикаторов. В сентябре удалось выполнить три из них. В частности, Украина провела следующую оценку рисков, усовершенствовала разрешительные процедуры, а также провела оценку потребности в изменениях для разграничения ВСО (возложение специальных обязанностей. — Ред.). Последнее было сделано через другой законопроект по функционированию индустриальных парков.
По словам экономистки, это позволит высвободить около 700 млн евро.
Три индикатора выполнены только частично. Соответствующее законодательство было принято в первом чтении. Для их окончательного выполнения необходимы второе чтение и подпись президента. Это касается законодательства о государственной службе, специального статуса НКРЭКУ и отмены приостановления действия закона о государственной помощи.
Украина рискует потерять более €5 млрд из-за невыполненных реформ

Индикаторы первого квартала 2026 года

По итогам предыдущего месяца невыполненными оставались три индикатора первого квартала 2026 года. В сентябре один из них был выполнен с задержкой. Он касался внедрения принципов циркулярной экономики.
Также в первом чтении было принято законодательство о банкротстве малого бизнеса. Для его выполнения необходимо второе чтение и подпись президента.
В то же время, законодательство относительно прокуроров пока не приняли даже в первом чтении.
По словам Мироненко, выполнение этих двух индикаторов может обеспечить Украине 1,1 млрд евро финансирования.
Украина рискует потерять более €5 млрд из-за невыполненных реформ
Во втором квартале 2026 года было пять невыполненных индикаторов. Пока их осталось три.
С задержкой выполнен индикатор о принятии государственной программы борьбы с торговлей людьми, а также техническое задание для проведения внешнего аудита НКРЭКУ.
В то же время три индикатора остаются невыполненными. Их невыполнение может стоить Украине более 1 млрд евро.
Третий квартал 2026 завершился 30 сентября. На эту дату восемь индикаторов оставались невыполненными. Из них два находятся в процессе выполнения или могут считаться выполненными, однако официального подтверждения пока нет. Еще шесть индикаторов полностью не выполнены. Это может стоить Украине около 2,2 млрд евро.
Украина рискует потерять более €5 млрд из-за невыполненных реформ
В то же время в установленный срок удалось выполнить два индикатора третьего квартала. Они касаются запроса к МАГАТЭ и принятия Кабинетом Министров плана конкуренции в сфере железнодорожных перевозок.
Украина рискует потерять более €5 млрд из-за невыполненных реформ
Таким образом, в сентябре выполнение индикаторов, которые Украина должна была реализовать еще в прошлом году или первом полугодии 2026 года, ускорилось. В то же время, значительная часть задач третьего квартала остается невыполненной. От этого зависит около 5 млрд евро общего финансирования.
Украина рискует потерять более €5 млрд из-за невыполненных реформ
Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
ЕСРеформы
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