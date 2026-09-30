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От покрытия дефицита оборонного бюджета зависит способность Украины вести боевые действия — Корецкий

Казна и Политика
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Премьер-министр Украины Сергей Корецкий
Премьер-министр Украины Сергей Корецкий
Украина ведет переговоры с международными партнерами по привлечению $20 млрд для покрытия дефицита оборонного бюджета в 2026 году. Еще $29,5 млрд международного финансирования Украина рискует недополучить, если Верховная Рада и Кабинет министров не выполнят взятые на себя обязательства.
Об этом заявил премьер-министр Украины Сергей Корецкий на встрече с журналистами, передает «Интерфакс-Украина».

Откуда взялся дефицит в $27 млрд

«Общая стоимость войны в 2026 году — это 155 млрд долл. Эта цифра не возникла сейчас и это не новость. Еще в феврале 2026 года на „Рамштайне“ нашим партнерам ее представило тогдашнее руководство Министерства обороны. Повторно цифра 155 млрд долл. была зафиксирована в документе „Финансовая стратегия“, который правительство еще в марте 2026 года подало ЕС в процессе диалога относительно получения Ukraine Support Loan», — сказал Корецкий.
Премьер подчеркнул, что сумма 155 млрд долл. состоит из бюджетного финансирования и внебюджетной материально-технической помощи, включающей ракеты, технику и другое вооружение, которое партнеры передают не деньгами, а конкретными единицами, например ракетами PAC-2 или PAC-3 к Patriot, пусковыми установками, самолетами и пр.
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Он отметил, что из этой суммы на сегодняшний день не хватает 27 млрд долл., что и является дефицитом оборонных потребностей на текущий год.

Как планируют покрыть дефицит

Из этих 27 млрд долл. около 7 млрд долл. правительство планирует покрыть за счет экономии, оптимизации и перераспределения расходов.
«Это означает жесткий режим экономии государственных финансов и отсрочку части не первоочередных расходов. Эти средства должны обеспечить, в частности, выплаты военным и поддержку их семей. Остальные 20 млрд долл. — предмет переговоров с партнерами. От этих денег зависит наша способность вести активные боевые действия в том числе и в первом квартале 2027 года», — рассказал Корецкий.
По его словам, особенно это касается дальнобойной компоненты и возможностей переносить войну «туда, откуда она пришла», и это критическая необходимость, которую необходимо обеспечить.

Украина рискует недополучить еще $29,5 млрд

«Что касается 29,5 млрд долл. — это средства, которые мы рискуем недополучить в бюджет от международных партнеров, если не выполним взятые на себя обязательства. Правительство сейчас работает в максимально быстром режиме, чтобы до 15 октября выполнить все свои обязательства. И правительство гарантирует, что все эти решения выполнит. Речь идет о постановлениях и различных правительственных решениях. Это позволит обеспечить определенную часть требуемого финансирования. Для остального необходимо принятие законов Верховной Радой. Необходимо принять все — и постановления, и законы. Тогда мы получим все деньги. Это критически важно», — заявил премьер.
Он подчеркнул, что это необходимо сделать как можно скорее, потому что у партнеров есть свои процедуры согласования и выделения средств, и они требуют времени.
По словам Корецкого, правительство работает с Верховной Радой, чтобы сделать 12 октября сессионным днем, чтобы проголосовать законопроекты, необходимые для получения этих денег.
«Расходы бюджета привязаны к конкретным срокам: зарплаты нужно выплачивать ежемесячно, соответственно, и доходы должны поступать вовремя. Мы передали депутатам конкретные дедлайны. По каждому необходимому решению есть дата, в которую закон должен быть проголосован и подписан, чтобы мы успели получить необходимые средства», — добавил премьер.
Напомним, ранее Finance.ua рассказывал, что дефицит финансирования потребностей оборонного бюджета Украины составляет $27 млрд. Правительство работает над поиском необходимых денежных средств, в том числе посредством сокращения государственных расходов и привлечения международной помощи. Около $7 млрд правительство планирует обеспечить благодаря жесткой экономии государственных средств. Для этого предусмотрены оптимизация издержек, перераспределение расходов и другие меры. Несмотря на дефицит государственного бюджета, социальные выплаты должны производиться своевременно и в полном объеме. Это касается пенсий, зарплат врачей и учителей.
По материалам:
Інтерфакс-Україна
Бюджет
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