Гетманцев оценил объем теневой экономики в 2026 году

Детенизация украинского бизнеса могла бы обеспечить государственному бюджету более 1 трлн грн дополнительных поступлений в 2026 году. В 2027 году эта сумма может быть еще больше. В то же время поступления от мероприятий по детенизации сократятся на $1 млрд по сравнению с предыдущим годом.

Об этом заявил глава налогового комитета Даниил Гетманцев во время «Форума экономической устойчивости», проведенного Forbes Ukraine.

Сколько времени нужно на детенизацию бизнеса

По словам депутата, для улучшения детенизации бизнеса в Украине нужно от трех до четырех лет.

«Сделать это за год невозможно», — отметил Гетманцев.

Он также сообщил, что в 2023 и 2024 годах бюджетные поступления за счет мер по детенизации увеличились на $1,5 млрд и $2,5 млрд соответственно по сравнению с предыдущими годами. В 2026 году ожидается сокращение таких поступлений на $1 млрд.

Напомним, ранее Finance.ua со ссылкой на Гетманцева писал , что объем недополученных налогов из-за теневых схем в Украине оценивается более чем в 1 трлн грн, что создает неравные условия для конкуренции, в частности в агросекторе, ритейле и перерабатывающей отрасли.

Также мы рассказывали , что Бюро экономической безопасности Украины переходит к проактивному подходу в работе, углубляя взаимодействие с предпринимателями и разрабатывая новые механизмы разрешения конфликтных ситуаций. Одной из главных инициатив является введение досудебного урегулирования налоговых правонарушений без предъявления официальных подозрений. Среди стратегических приоритетов Бюро на 2026−2028 годы