Долг Украины в 2026 году: сколько составляют обязательства государства

По сравнению с показателями на конец июля 2026 г. объем государственного долга и гарантированного государством долга вырос на 30,44 млрд грн

По состоянию на 31 августа 2026 года государственный долг Украины и долг, гарантированный государством, составляли 9,6 трлн грн. За восемь месяцев общий объем этих обязательств увеличился на 560,21 млрд грн, в то же время доля гарантированного государством долга сократилась до 2,68%. Основу долгового портфеля формируют льготные займы международных партнеров, на которые приходится около 64,6% общей суммы.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

Каков государственный долг Украины

По данным на 31 августа 2026 года, общая сумма государственного долга и гарантированного государством долга Украины составила 9602,89 млрд грн, что эквивалентно 185,10 млрд евро или 215,55 млрд долларов США.

Структура долга:

государственный внешний долг — 7 341,72 млрд грн (76,45%), или 141,51 млрд евро (164,80 млрд долл. США);

государственный внутренний долг — 2 003,37 млрд грн (20,86%), или 38,62 млрд евро (44,97 млрд долл. США);

гарантированный государством долг — 257,81 млрд грн (2,68%), или 4,97 млрд евро (5,79 млрд долл. США), в том числе:

— гарантированный внешний долг — 196,00 млрд грн (2,04%), или 3,78 млрд евро (4,40 млрд долл. США);

— гарантированный внутренний долг — 61,81 млрд грн (0,64%), или 1,19 млрд евро (1,39 млрд долл. США).

Как изменился долг в августе

По сравнению с показателями на конец июля 2026 года объем государственного долга и гарантированного государством долга вырос на 30,44 млрд грн (+0,3%) и на 1,36 млрд долл. США, в то же время, в евро эквиваленте он сократился на 1,59 млрд евро.

«Умеренная динамика изменения объемов долга в августе обусловлена, прежде всего, курсовыми колебаниями (переоценкой обязательств на фоне изменения курсов валют учета). Портфель ОВГЗ в текущем году вырос на 36,2 млрд грн», — объясняют в Минфине.

По сравнению с началом года, государственный долг и гарантированный государством долг вырос на 560,21 млрд грн, на 2,22 млрд долл. США и 3,73 млрд евро. В гривневом эквиваленте значительную часть прироста (около 329 млрд грн) обусловила курсовая переоценка валютных обязательств, тогда как реальное увеличение долга произошло преимущественно за счет привлечения долгосрочного льготного внешнего финансирования от международных партнеров.

Гарантированный государством долг сокращается

Гарантированный государством долг продолжает демонстрировать устойчивую тенденцию к сокращению: за восемь месяцев 2026 года он уменьшился с 276,68 до 257,81 млрд. грн. (с 5,55 до 4,97 млрд евро, или с 6,53 до 5,79 млрд долл. США), то есть на 18,8 млрд. грн. Его доля в общем объеме долга за этот период сократилась с 3,06 до 2,68% (против 2,73% на конец июля).

Крупнейшие кредиторы Украины

В структуре кредиторов государственного долга и гарантированного государством долга преобладают долгосрочные льготные займы, привлеченные от международных финансовых организаций (МФО) и правительств иностранных государств — около 64,6% долгового портфеля (6 201,8 млрд грн).

Крупнейшим кредитором Украины остается Европейский Союз: с учетом займа в рамках механизма ERA на него приходится 3 762,0 млрд грн (72,51 млрд евро, или 84,44 млрд долл. США), что составляет 39,2% общего долга. Ссуда ​​ERA (931,1 млрд грн) будет погашаться не за счет государственного бюджета, а за счет других источников, в том числе доходов от замороженных активов российской федерации.

Доля внутреннего долга (с учетом гарантированного) составляет 21,51%, облигаций внешнего государственного займа (еврооблигаций) — около 10,5%, а ссуды коммерческих банков и других иностранных финансовых учреждений — около 1,1%.

Остальная часть портфеля приходится на другие обязательства. По видам процентных ставок 71,35% долга обслуживается по фиксированным ставкам, а 28,65% - по плавающим.

В какой валюте номинирован государственный долг

На 31 августа 2026 года наибольшая доля государственного долга и долга, гарантированного государством, была номинирована в евро — 44,97%.

Распределение по валютам выглядело так:

евро — 44,97%;

доллар США — 22,94%;

гривна — 19,98%;

специальные права заимствования (СДР) Международного валютного фонда — 8,96%;

канадский доллар, фунт стерлингов и японская иена вместе — 3,14%.

Ставка и сроки погашения госдолга

По состоянию на конец августа 2026 года средневзвешенная ставка государственного долга составила 4,37% против 4,40% в июле 2026 года, 4,51% в январе 2026 года и 4,87% в августе 2025 года.

Средневзвешенный срок до погашения составил 13,05 года против 13,06 в июле 2026 года, 13,39 в январе 2026 и 12,50 в августе 2025 года.

Внешний долг, преимущественно состоящий из льготных займов партнеров, имеет средневзвешенную ставку 1,95% и срок до погашения 15,29 года, внутренний — 13,2% и 5,31 года соответственно.

В годовом исчислении долговой портфель стал дешевле и дольше по срокам погашения, что уменьшает стоимость его обслуживания и снижает риски рефинансирования в среднесрочной перспективе.

Минфин привлек 18,08 млрд грн через ОВГЗ в августе

В августе Министерство финансов провело двенадцать аукционов по размещению ОВГЗ, по результатам которых было привлечено 18,08 млрд. грн. 26 августа состоялся switch-аукцион на сумму 15 млрд грн.