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Почему 200 тысяч предпринимателей могут уйти в «тень» (мнение эксперта)

Казна и Политика
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Почему 200 тысяч предпринимателей могут уйти в «тень» (мнение эксперта)
Почему 200 тысяч предпринимателей могут уйти в «тень» (мнение эксперта)
Изменения в законодательстве для ФЛП могут заставить перейти в «тень» около 200 000 предпринимателей. Поэтому страна не получит желаемого эффекта в наполнении бюджета от налоговых поступлений. Под угрозой также окажется финансирование некоторых важных программ.
Об этом сказал экономист и советник президента Украины в 2019—2024 годах Олег Устенко в эфире Новости.LIVE.

Что не так с новым лимитом

Эксперт считает, что лимит на доход в 2 млн гривен, который планируют ввести для ФЛП третьей группы, недостаточен.
«Если вы повышаете налоговую нагрузку на объектов предпринимательской деятельности, в данном случае на этих ФЛП, в стране, где уже большой сектор теневой экономики, то вы просто увеличиваете этот сектор. У нас теневой сектор примерно 30%. Если это будет реализовано, мы получим по ФЛП приблизительно около 200 00 ФЛП, которые уйдут в «тень», — рассказал Олег Устенко.
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Ранее Finance.ua писал, что начинающие предприниматели нередко допускают ошибки, которые могут привести к финансовым потерям, штрафам или лишним трудностям в ведении бизнеса.
Одна из самых типичных ошибок — пренебрежение учетом финансов. Часть предпринимателей полагается на память или хранит информацию о поступлениях и расходах хаотично.
В итоге трудно оценить реальную прибыль, планировать развитие бизнеса и возрастает риск ошибок во время отчетности.
Специалисты рекомендуют регулярно фиксировать доходы и расходы с помощью таблиц, мобильных приложений или специализированных сервисов учета.
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Ранее говорилось, что в Украине масштабно пересматривают статус всех критически важных предприятий. Кабинет Министров принял кардинальные изменения в правила бронирования военнообязанных в 2026 году.
Налоговые долги, жесткий зарплатный ценз и отмена «двойной брони» для совместителей — это заставит бизнес заново проходить круги проверок, чтобы сохранить своих работников от мобилизации.
В этом видео мы подробно разберем новые критерии Минэкономики, реальную статистику забронированных от Алексея Соболева и проанализируем рынок вакансий: где в Украине проще найти работу с легальной защитой.
По материалам:
Novyny.live
ФЛП
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