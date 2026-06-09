Почему 200 тысяч предпринимателей могут уйти в «тень» (мнение эксперта) Сегодня 21:00 — Казна и Политика

Почему 200 тысяч предпринимателей могут уйти в «тень» (мнение эксперта)

Изменения в законодательстве для ФЛП могут заставить перейти в «тень» около 200 000 предпринимателей. Поэтому страна не получит желаемого эффекта в наполнении бюджета от налоговых поступлений. Под угрозой также окажется финансирование некоторых важных программ.

Об этом сказал экономист и советник президента Украины в 2019—2024 годах Олег Устенко в эфире Новости.LIVE

Что не так с новым лимитом

Эксперт считает, что лимит на доход в 2 млн гривен, который планируют ввести для ФЛП третьей группы, недостаточен.

«Если вы повышаете налоговую нагрузку на объектов предпринимательской деятельности, в данном случае на этих ФЛП, в стране, где уже большой сектор теневой экономики, то вы просто увеличиваете этот сектор. У нас теневой сектор примерно 30%. Если это будет реализовано, мы получим по ФЛП приблизительно около 200 00 ФЛП, которые уйдут в «тень», — рассказал Олег Устенко.

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Ранее Finance.ua писал , что начинающие предприниматели нередко допускают ошибки, которые могут привести к финансовым потерям, штрафам или лишним трудностям в ведении бизнеса.

Одна из самых типичных ошибок — пренебрежение учетом финансов. Часть предпринимателей полагается на память или хранит информацию о поступлениях и расходах хаотично.

В итоге трудно оценить реальную прибыль, планировать развитие бизнеса и возрастает риск ошибок во время отчетности.

Специалисты рекомендуют регулярно фиксировать доходы и расходы с помощью таблиц, мобильных приложений или специализированных сервисов учета.

Ранее говорилось, что в Украине масштабно пересматривают статус всех критически важных предприятий. Кабинет Министров принял кардинальные изменения в правила бронирования военнообязанных в 2026 году.

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