Почему 200 тысяч предпринимателей могут уйти в «тень» (мнение эксперта)

Изменения в законодательстве для ФЛП могут заставить перейти в «тень» около 200 000 предпринимателей. Поэтому страна не получит желаемого эффекта в наполнении бюджета от налоговых поступлений. Под угрозой также окажется финансирование некоторых важных программ.
Об этом сказал экономист и советник президента Украины в 2019—2024 годах Олег Устенко в эфире Новости.LIVE.
Что не так с новым лимитом
Эксперт считает, что лимит на доход в 2 млн гривен, который планируют ввести для ФЛП третьей группы, недостаточен.
«Если вы повышаете налоговую нагрузку на объектов предпринимательской деятельности, в данном случае на этих ФЛП, в стране, где уже большой сектор теневой экономики, то вы просто увеличиваете этот сектор. У нас теневой сектор примерно 30%. Если это будет реализовано, мы получим по ФЛП приблизительно около 200 00 ФЛП, которые уйдут в «тень», — рассказал Олег Устенко.
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