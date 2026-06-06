Самые распространенные ошибки, которые допускают ФЛП в первый год работы Сегодня 14:09 — Личные финансы

Ошибки, которые чаще всего допускают начинающие предприниматели, Фото: magnific

Начинающие предприниматели нередко допускают ошибки, которые могут привести к финансовым потерям, штрафам или лишним трудностям в ведении бизнеса. Среди наиболее распространенных — отсутствие учета доходов и расходов, пренебрежение финансовым планированием, несвоевременная подготовка к уплате налогов и недостаточное внимание к финансовой безопасности.

Специалисты «Финкульта» рассказывают о самых распространенных ошибках ФЛП в первый год работы.

Ошибка 1. Не вести учет доходов и расходов

Одна из самых типичных ошибок — пренебрежение учетом финансов. Часть предпринимателей полагается на память или хранит информацию о поступлениях и расходах хаотично.

В результате становится сложно оценить реальную прибыль, планировать развитие бизнеса и риск ошибок во время отчетности.

Специалисты рекомендуют регулярно фиксировать доходы и расходы с помощью таблиц, мобильных приложений или специализированных сервисов учета.

Ошибка 2. Смешивать личные и бизнес-финансы

Еще одна распространенная ошибка — использовать средства с предпринимательского счета для личных нужд, а личные деньги — для расходов бизнеса.

Такой подход усложняет контроль над финансами, мешает определить реальную прибыльность деятельности и создает трудности при финансовом планировании.

Во избежание этих рисков рекомендуется использовать отдельные счета для предпринимательской деятельности.

Ошибка 3. Не создавать «финансовую подушку»

Многие новые предприниматели не учитывают, что доход может быть нестабильным, а непредвиденные расходы могут возникнуть в любой момент.

Без финансового резерва предприниматель может столкнуться с нехваткой средств для покрытия текущих расходов, особенно в периоды снижения доходов, что повышает риск возникновения долгов.

Поэтому следует формировать резервный фонд, который поможет покрыть расходы в случае непредвиденных обстоятельств.

Ошибка 4. Игнорировать финансовую безопасность

Злоумышленники активно используют фишинговые сайты, поддельные сообщения от банков и вредоносные ссылки для кражи денег и персональных данных.

Особенно уязвимыми могут быть предприниматели, которые ежедневно совершают финансовые операции онлайн.

Чтобы защитить бизнес, предпринимателям советуют использовать сложные пароли, включить двухфакторную аутентификацию, внимательно проверять адреса сайтов перед вводом платежных данных и регулярно контролировать движение средств на счетах.

Ошибка 5. Не планировать налоговые платежи

Часто начинающие предприниматели откладывают уплату налогов на последний момент. Поэтому в срок уплаты может не хватить денег для выполнения налоговых обязательств.

Такая ситуация может привести к штрафам и пеням за просрочку платежей, увеличению финансовой нагрузки на бизнес, возникновению налоговой задолженности и необходимости срочно искать средства для уплаты налогов.

Специалисты рекомендуют заранее планировать налоговые платежи, регулярно откладывать часть дохода на отдельный счет для уплаты налогов и вести календарь налоговых обязательств.

Ошибка 6. Работать без финансового плана

Без финансового планирования, четкого понимания доходов, расходов и будущих потребностей сложно оценить реальное состояние бизнеса, определить направление его развития.

Среди возможных последствий — необоснованные расходы, дефицит средств для текущей деятельности и развития, трудности с прогнозированием финансовых результатов и невозможность своевременно реагировать на финансовые риски. Кроме того, отсутствие планирования может усложнить достижение поставленных бизнес-целей.

Чтобы избежать таких трудностей, предпринимателям следует определять кратко- и долгосрочные финансовые цели, планировать расходы, вести учет доходов и регулярно анализировать финансовые показатели.

Важно также контролировать выполнение финансового плана, при необходимости вносить коррективы и формировать резерв денег на непредвиденные расходы.

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