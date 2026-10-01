Отмена субсидии: почему это может произойти с вами и как ее возобновить

Домохозяйства,
которые не могут самостоятельно оплатить
жилищно-коммунальные услуги из-за низких
доходов, имеют право на получение
субсидии от государства.
На
решение о предоставлении средств
напрямую влияет доход семьи. Пособие
назначает Пенсионный фонд, а возвращать
его не нужно.
Однако
есть случаи, когда субсидию все же могут
отменить. При этом даже всю сумму или
часть придется вернуть. В каком случае
это может произойти — разберемся
поподробнее.
Начнем
с того, что выясним, на какие коммунальные
услуги можно потратить назначенные
средства. Субсидия предоставляется на:
управление
многоквартирным домом;
газо-,
электро- и теплоснабжение, горячая и
холодная вода, водоотвод;
вывоз
бытовых отходов и абонентское
обслуживание;
приобретение
сжиженного газа или твердого топлива;
установку,
обслуживание и замену узлов коммерческого
учета.
Оформить
пособие можно как онлайн (на портале
«Дія»), так и оффлайн (в отделении
ПФУ по месту регистрации или фактического
проживания). Потребители могут выбрать
способ в зависимости от их потребностей.
Получить
субсидию могут как украинцы, так и
иностранцы, законно находящиеся в нашей
стране. Подать заявление на назначение
пособия имеют право лица, зарегистрированные
в квартире или доме или проживающие там
на основании договора аренды. Без такого
договора имеют право на выплаты только
ВПЛ.
Также
субсидию в Украине назначают
несовершеннолетним детям, оставшимся
без родительской опеки, и недееспособным
лицам трудоспособного возраста, над
которыми установлена опека.
Кроме
того, подать заявку на пособие имеет
право застройщик, если здание не принято
в эксплуатацию, но плата за
жилищно-коммунальные услуги начисляется.
Однако к заявлению придется приложить
документы, подтверждающие проживание
по фактическому адресу домохозяйства.
Когда
могут отменить субсидию?
Чаще
всего выплату субсидий в Украине
прекращают из-за нарушения условий их
предоставления, изменения имущественного
положения получателей или из-за
задолженности.
В
Пенсионном фонде называют пять самых
распространенных причин отмены помощи:
Смена
места жительства получателя.
Приобретение
имущества (квартиры, дома, авто, земельного
участка) или валюты более чем на 50 тыс.
грн.
Размещение
на депозите в банке более 100 тыс. грн.
Выявление
недостоверных сведений о составе
домохозяйства, членов их семей и их
имущественном положении;
Смерть
заявителя.
Кроме
того, есть и другие основания для отмены
субсидии. Среди них, например, изменение
социального статуса членов домохозяйства,
изменения в составе семьи заявителя,
получение заявителем или членом его
семьи единовременно дохода в сумме,
превышающей 25-кратный размер прожиточного
минимума.
Обычно
в случае возникновения таких обстоятельств
получатель субсидии обязан сообщить о
них ПФУ в течение месяца. Если же этого
не сделал, то Пенсионный фонд может
лишить выплат и даже обязать вернуть
их. Если же правила соблюдены и об
изменениях уведомлены вовремя, то ПФУ
в отдельных случаях может принять
решение оставить выплату пособия
конкретному домохозяйству.
Жилищную
субсидию также могут отменить, если по
адресу просрочена задолженность по
оплате жилищно-коммунальных услуг более
3 месяцев. Сумма задолженности при этом
должна превышать 680 грн.
Когда
возвращать излишне выплаченные суммы
и как это происходит?
Процедура
возврата денежных средств имеет
определенные особенности. Но сначала
разберемся, при каких обстоятельствах
получатель должен вернуть денежные
средства. Их всего две.
Если
в заявлении или декларации была ложная
информация и это повлияло на установление
права на субсидию, а ее размер в результате
превысил 10 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан (170 гривен).
Если
человек не сообщил об обстоятельствах,
влияющих на пересмотр права на субсидии,
в течение 30 дней со дня их возникновения.
Возврат
средств производится путем уменьшения
текущих выплат. Но по законодательству
ПФУ не имеет права уменьшить их более
чем на 20%.
Средства
также могут быть рассчитаны с назначенных
субсидий в будущем. То есть в следующем
периоде, когда домохозяйству назначат
пособие, из его суммы удержат излишне
выплаченную жилищную субсидию за прошлый
отопительный сезон. Опять же по принципу
— не больше 20%.
А
если получатели субсидий за границей?
Именно
пребывание украинцев за границей не
является основанием для отмены или
отказа в предоставлении субсидии. В то
же время, права на пособие можно лишиться
при определенных обстоятельствах.
Если
на момент подачи заявления кто-либо из
членов домохозяйства находится за
границей более 60 дней, его не учитывают
в состав этого домохозяйства. Социальные
нормативы жилищно-коммунального
обслуживания на таких лиц не рассчитываются
и их доходы при назначении субсидии не
учитываются.
В
то же время, Кабмин определил, что
пребывание человека за границей более
60 дней в период военного положения и
двух месяцев после его прекращения —
не является основанием для отказа в
назначении субсидии домохозяйству в
целом.
В
ПФУ объяснили:
это значит, если за границей находятся
не все члены домохозяйства, то получить
пособие можно. То есть, если в Украине,
по адресу, на который подается заявка,
кто-то проживает. В то же время, если вся
семья уехала за границу (более чем за
60 дней до подачи заявки), и квартира
пустует, то получить субсидию в таком
случае невозможно.
Как
избежать проблем с субсидией и возобновить
выплаты?
Предотвратить
неприятные ситуации с выплатами субсидий
вполне реально, соблюдая простые правила.
Прежде всего, важно вовремя извещать
Пенсионный фонд обо всех изменениях,
которые по законодательству могут
повлиять на выплату субсидий. В некоторых
случаях выплату действительно могут
отменить. Но если скрыть изменения,
потерять ее более реально.
Следующее
правило: время от времени проверяйте
информацию о своей субсидии онлайн
через веб-портал Пенсионного фонда
Украины в разделе «Моя субсидия».
Любые изменения вы можете увидеть там.
Ориентируйтесь
только на официальные источники
информации о социальных выплатах. И не
доверяйте непроверенным телеграм-каналам
или данным из сомнительных веб-порталов.
Это как минимум сэкономит ваши нервные
клетки в случае спорных ситуаций.
В
общем, если возникли вопросы или какие-то
трудности, бесплатную консультацию
всегда можно получить, обратившись на
горячую линию Пенсионного фонда или в
физическое отделение.
Если
субсидию все же отменили, в некоторых
случаях ее можно вернуть. Действовать
следует, учитывая причину.
Например,
если выплату забрали из-за долгов, то
нужно полностью оплатить задолженность
и предоставить квитанцию в ПФУ. Еще
вариант — заключить договор реструктуризации
долга и предоставить подтверждение
этому в Пенсионный фонд. Если долг
спорный, его можно обжаловать в суде и
дождаться постановления.
Если
же изменился состав домохозяйства,
социальный статус его членов, изменились
доходы семьи или возникли определенные
обстоятельства, влияющие на назначение
субсидии, следует обратиться в ПФУ для
уточнения данных и подачи нового
заявления на пособие.
Подать
бумажное заявление можно в сельском /
городском совете соответствующего
территориального общества, а также
через центры предоставления административных
услуг (ЦПАУ). Важно: ЦПАУ принимают
документы для оформления субсидии, но
затем передают их в Пенсионный фонд,
который и принимает окончательное
решение о назначении.
Потребуются
такие документы: заявление, декларации
о доходах и расходах членов домохозяйства,
договор аренды (если жилье арендовано),
другие документы (подтверждающие
непроживание лица по месту регистрации,
место нахождения лица в других областях
в связи с работой, лечением, учебой,
длительной командировкой, отбыванием
наказания и т. п.).
Также
в отдельных случаях могут потребоваться
квитанции об оплате коммунальных услуг,
актах обследования материально-бытовых
условий домохозяйства и т. д.
Вывод
В
Украине жилищные субсидии получают
более 2,5 млн домохозяйств. Сколько из
этих заявлений ежегодно отменяют —
неизвестно, потому что ПФУ пока не
делится такой статистикой. Однако работа
в этом направлении точно идет.
Например,
ПФУ недавно ввел новые правила мониторинга
дохода и проводит внутрисезонный
автоматический мониторинг в марте и
августе. Через цифровые реестры
специалисты определяют, на сколько
изменился среднемесячный доход
домохозяйства по сравнению с базовым
периодом. Если доходы выросли или
уменьшились на 50%, программа автоматически
пересчитывает субсидию даже среди
сезона. Уменьшает, увеличивает или даже
отменяет в зависимости от ситуации.
Так
что попытаться скрыть изменения можно,
будет ли это действенно на практике —
вопрос открытый.