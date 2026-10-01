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Отмена субсидии: почему это может произойти с вами и как ее возобновить

Казна и Политика
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Почему могут отменить субсидии
Почему могут отменить субсидии
Домохозяйства, которые не могут самостоятельно оплатить жилищно-коммунальные услуги из-за низких доходов, имеют право на получение субсидии от государства.
На решение о предоставлении средств напрямую влияет доход семьи. Пособие назначает Пенсионный фонд, а возвращать его не нужно.
Однако есть случаи, когда субсидию все же могут отменить. При этом даже всю сумму или часть придется вернуть. В каком случае это может произойти — разберемся поподробнее.
Начнем с того, что выясним, на какие коммунальные услуги можно потратить назначенные средства. Субсидия предоставляется на:
  • управление многоквартирным домом;
  • газо-, электро- и теплоснабжение, горячая и холодная вода, водоотвод;
  • вывоз бытовых отходов и абонентское обслуживание;
  • приобретение сжиженного газа или твердого топлива;
  • установку, обслуживание и замену узлов коммерческого учета.
Оформить пособие можно как онлайн (на портале «Дія»), так и оффлайн (в отделении ПФУ по месту регистрации или фактического проживания). Потребители могут выбрать способ в зависимости от их потребностей.
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<i>Оформить субсидию можно двумя способами — через «Дію» и офлайн в ПФУ</i>
Оформить субсидию можно двумя способами — через «Дію» и офлайн в ПФУ
Получить субсидию могут как украинцы, так и иностранцы, законно находящиеся в нашей стране. Подать заявление на назначение пособия имеют право лица, зарегистрированные в квартире или доме или проживающие там на основании договора аренды. Без такого договора имеют право на выплаты только ВПЛ.
Также субсидию в Украине назначают несовершеннолетним детям, оставшимся без родительской опеки, и недееспособным лицам трудоспособного возраста, над которыми установлена ​​опека.
Кроме того, подать заявку на пособие имеет право застройщик, если здание не принято в эксплуатацию, но плата за жилищно-коммунальные услуги начисляется. Однако к заявлению придется приложить документы, подтверждающие проживание по фактическому адресу домохозяйства.

Когда могут отменить субсидию?

Чаще всего выплату субсидий в Украине прекращают из-за нарушения условий их предоставления, изменения имущественного положения получателей или из-за задолженности.
В Пенсионном фонде называют пять самых распространенных причин отмены помощи:
  1. Смена места жительства получателя.
  2. Приобретение имущества (квартиры, дома, авто, земельного участка) или валюты более чем на 50 тыс. грн.
  3. Размещение на депозите в банке более 100 тыс. грн.
  4. Выявление недостоверных сведений о составе домохозяйства, членов их семей и их имущественном положении;
  5. Смерть заявителя.
Кроме того, есть и другие основания для отмены субсидии. Среди них, например, изменение социального статуса членов домохозяйства, изменения в составе семьи заявителя, получение заявителем или членом его семьи единовременно дохода в сумме, превышающей 25-кратный размер прожиточного минимума.

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Обычно в случае возникновения таких обстоятельств получатель субсидии обязан сообщить о них ПФУ в течение месяца. Если же этого не сделал, то Пенсионный фонд может лишить выплат и даже обязать вернуть их. Если же правила соблюдены и об изменениях уведомлены вовремя, то ПФУ в отдельных случаях может принять решение оставить выплату пособия конкретному домохозяйству.
Жилищную субсидию также могут отменить, если по адресу просрочена задолженность по оплате жилищно-коммунальных услуг более 3 месяцев. Сумма задолженности при этом должна превышать 680 грн.

Когда возвращать излишне выплаченные суммы и как это происходит?

Процедура возврата денежных средств имеет определенные особенности. Но сначала разберемся, при каких обстоятельствах получатель должен вернуть денежные средства. Их всего две.
  1. Если в заявлении или декларации была ложная информация и это повлияло на установление права на субсидию, а ее размер в результате превысил 10 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан (170 гривен).
  2. Если человек не сообщил об обстоятельствах, влияющих на пересмотр права на субсидии, в течение 30 дней со дня их возникновения.
<i>При каких обстоятельствах получатель субсидии должен вернуть средства?</i>
При каких обстоятельствах получатель субсидии должен вернуть средства?
Возврат средств производится путем уменьшения текущих выплат. Но по законодательству ПФУ не имеет права уменьшить их более чем на 20%.
Средства также могут быть рассчитаны с назначенных субсидий в будущем. То есть в следующем периоде, когда домохозяйству назначат пособие, из его суммы удержат излишне выплаченную жилищную субсидию за прошлый отопительный сезон. Опять же по принципу — не больше 20%.

А если получатели субсидий за границей?

Именно пребывание украинцев за границей не является основанием для отмены или отказа в предоставлении субсидии. В то же время, права на пособие можно лишиться при определенных обстоятельствах.
Если на момент подачи заявления кто-либо из членов домохозяйства находится за границей более 60 дней, его не учитывают в состав этого домохозяйства. Социальные нормативы жилищно-коммунального обслуживания на таких лиц не рассчитываются и их доходы при назначении субсидии не учитываются.

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В то же время, Кабмин определил, что пребывание человека за границей более 60 дней в период военного положения и двух месяцев после его прекращения — не является основанием для отказа в назначении субсидии домохозяйству в целом.
В ПФУ объяснили: это значит, если за границей находятся не все члены домохозяйства, то получить пособие можно. То есть, если в Украине, по адресу, на который подается заявка, кто-то проживает. В то же время, если вся семья уехала за границу (более чем за 60 дней до подачи заявки), и квартира пустует, то получить субсидию в таком случае невозможно.

Как избежать проблем с субсидией и возобновить выплаты?

Предотвратить неприятные ситуации с выплатами субсидий вполне реально, соблюдая простые правила. Прежде всего, важно вовремя извещать Пенсионный фонд обо всех изменениях, которые по законодательству могут повлиять на выплату субсидий. В некоторых случаях выплату действительно могут отменить. Но если скрыть изменения, потерять ее более реально.
Следующее правило: время от времени проверяйте информацию о своей субсидии онлайн через веб-портал Пенсионного фонда Украины в разделе «Моя субсидия». Любые изменения вы можете увидеть там.
Ориентируйтесь только на официальные источники информации о социальных выплатах. И не доверяйте непроверенным телеграм-каналам или данным из сомнительных веб-порталов. Это как минимум сэкономит ваши нервные клетки в случае спорных ситуаций.
В общем, если возникли вопросы или какие-то трудности, бесплатную консультацию всегда можно получить, обратившись на горячую линию Пенсионного фонда или в физическое отделение.
Если субсидию все же отменили, в некоторых случаях ее можно вернуть. Действовать следует, учитывая причину.
<i>Если субсидию отменили, то в некоторых случаях ее можно вернуть</i>
Если субсидию отменили, то в некоторых случаях ее можно вернуть
Например, если выплату забрали из-за долгов, то нужно полностью оплатить задолженность и предоставить квитанцию ​​в ПФУ. Еще вариант — заключить договор реструктуризации долга и предоставить подтверждение этому в Пенсионный фонд. Если долг спорный, его можно обжаловать в суде и дождаться постановления.
Если же изменился состав домохозяйства, социальный статус его членов, изменились доходы семьи или возникли определенные обстоятельства, влияющие на назначение субсидии, следует обратиться в ПФУ для уточнения данных и подачи нового заявления на пособие.
Подать бумажное заявление можно в сельском / городском совете соответствующего территориального общества, а также через центры предоставления административных услуг (ЦПАУ). Важно: ЦПАУ принимают документы для оформления субсидии, но затем передают их в Пенсионный фонд, который и принимает окончательное решение о назначении.
Потребуются такие документы: заявление, декларации о доходах и расходах членов домохозяйства, договор аренды (если жилье арендовано), другие документы (подтверждающие непроживание лица по месту регистрации, место нахождения лица в других областях в связи с работой, лечением, учебой, длительной командировкой, отбыванием наказания и т. п.).
Также в отдельных случаях могут потребоваться квитанции об оплате коммунальных услуг, актах обследования материально-бытовых условий домохозяйства и т. д.

Вывод

В Украине жилищные субсидии получают более 2,5 млн домохозяйств. Сколько из этих заявлений ежегодно отменяют — неизвестно, потому что ПФУ пока не делится такой статистикой. Однако работа в этом направлении точно идет.
Например, ПФУ недавно ввел новые правила мониторинга дохода и проводит внутрисезонный автоматический мониторинг в марте и августе. Через цифровые реестры специалисты определяют, на сколько изменился среднемесячный доход домохозяйства по сравнению с базовым периодом. Если доходы выросли или уменьшились на 50%, программа автоматически пересчитывает субсидию даже среди сезона. Уменьшает, увеличивает или даже отменяет в зависимости от ситуации.
Так что попытаться скрыть изменения можно, будет ли это действенно на практике — вопрос открытый.
Инна Собора
Инна Собора
По материалам:
Finance.ua
СубсидииЖилищные субсидииСбережения
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