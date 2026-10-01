Отмена субсидии: почему это может произойти с вами и как ее возобновить

Домохозяйства, которые не могут самостоятельно оплатить жилищно-коммунальные услуги из-за низких доходов, имеют право на получение субсидии от государства.

На решение о предоставлении средств напрямую влияет доход семьи. Пособие назначает Пенсионный фонд, а возвращать его не нужно.

Однако есть случаи, когда субсидию все же могут отменить. При этом даже всю сумму или часть придется вернуть. В каком случае это может произойти — разберемся поподробнее.

Начнем с того, что выясним, на какие коммунальные услуги можно потратить назначенные средства. Субсидия предоставляется на:

управление многоквартирным домом;

газо-, электро- и теплоснабжение, горячая и холодная вода, водоотвод;

вывоз бытовых отходов и абонентское обслуживание;

приобретение сжиженного газа или твердого топлива;

установку, обслуживание и замену узлов коммерческого учета.

Оформить пособие можно как онлайн (на портале «Дія»), так и оффлайн (в отделении ПФУ по месту регистрации или фактического проживания). Потребители могут выбрать способ в зависимости от их потребностей.

Оформить субсидию можно двумя способами — через «Дію» и офлайн в ПФУ

Получить субсидию могут как украинцы, так и иностранцы, законно находящиеся в нашей стране. Подать заявление на назначение пособия имеют право лица, зарегистрированные в квартире или доме или проживающие там на основании договора аренды. Без такого договора имеют право на выплаты только ВПЛ.

Также субсидию в Украине назначают несовершеннолетним детям, оставшимся без родительской опеки, и недееспособным лицам трудоспособного возраста, над которыми установлена ​​опека.

Кроме того, подать заявку на пособие имеет право застройщик, если здание не принято в эксплуатацию, но плата за жилищно-коммунальные услуги начисляется. Однако к заявлению придется приложить документы, подтверждающие проживание по фактическому адресу домохозяйства.

Когда могут отменить субсидию?

Чаще всего выплату субсидий в Украине прекращают из-за нарушения условий их предоставления, изменения имущественного положения получателей или из-за задолженности.

В Пенсионном фонде называют пять самых распространенных причин отмены помощи:

Смена места жительства получателя. Приобретение имущества (квартиры, дома, авто, земельного участка) или валюты более чем на 50 тыс. грн. Размещение на депозите в банке более 100 тыс. грн. Выявление недостоверных сведений о составе домохозяйства, членов их семей и их имущественном положении; Смерть заявителя.

Кроме того, есть и другие основания для отмены субсидии. Среди них, например, изменение социального статуса членов домохозяйства, изменения в составе семьи заявителя, получение заявителем или членом его семьи единовременно дохода в сумме, превышающей 25-кратный размер прожиточного минимума.

Обычно в случае возникновения таких обстоятельств получатель субсидии обязан сообщить о них ПФУ в течение месяца. Если же этого не сделал, то Пенсионный фонд может лишить выплат и даже обязать вернуть их. Если же правила соблюдены и об изменениях уведомлены вовремя, то ПФУ в отдельных случаях может принять решение оставить выплату пособия конкретному домохозяйству.

Жилищную субсидию также могут отменить, если по адресу просрочена задолженность по оплате жилищно-коммунальных услуг более 3 месяцев. Сумма задолженности при этом должна превышать 680 грн.

Когда возвращать излишне выплаченные суммы и как это происходит?

Процедура возврата денежных средств имеет определенные особенности. Но сначала разберемся, при каких обстоятельствах получатель должен вернуть денежные средства. Их всего две.

Если в заявлении или декларации была ложная информация и это повлияло на установление права на субсидию, а ее размер в результате превысил 10 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан (170 гривен). Если человек не сообщил об обстоятельствах, влияющих на пересмотр права на субсидии, в течение 30 дней со дня их возникновения.

При каких обстоятельствах получатель субсидии должен вернуть средства?

Возврат средств производится путем уменьшения текущих выплат. Но по законодательству ПФУ не имеет права уменьшить их более чем на 20%.

Средства также могут быть рассчитаны с назначенных субсидий в будущем. То есть в следующем периоде, когда домохозяйству назначат пособие, из его суммы удержат излишне выплаченную жилищную субсидию за прошлый отопительный сезон. Опять же по принципу — не больше 20%.

А если получатели субсидий за границей?

Именно пребывание украинцев за границей не является основанием для отмены или отказа в предоставлении субсидии. В то же время, права на пособие можно лишиться при определенных обстоятельствах.

Если на момент подачи заявления кто-либо из членов домохозяйства находится за границей более 60 дней, его не учитывают в состав этого домохозяйства. Социальные нормативы жилищно-коммунального обслуживания на таких лиц не рассчитываются и их доходы при назначении субсидии не учитываются.

В то же время, Кабмин определил, что пребывание человека за границей более 60 дней в период военного положения и двух месяцев после его прекращения — не является основанием для отказа в назначении субсидии домохозяйству в целом.

В ПФУ объяснили : это значит, если за границей находятся не все члены домохозяйства, то получить пособие можно. То есть, если в Украине, по адресу, на который подается заявка, кто-то проживает. В то же время, если вся семья уехала за границу (более чем за 60 дней до подачи заявки), и квартира пустует, то получить субсидию в таком случае невозможно.

Как избежать проблем с субсидией и возобновить выплаты?

Предотвратить неприятные ситуации с выплатами субсидий вполне реально, соблюдая простые правила. Прежде всего, важно вовремя извещать Пенсионный фонд обо всех изменениях, которые по законодательству могут повлиять на выплату субсидий. В некоторых случаях выплату действительно могут отменить. Но если скрыть изменения, потерять ее более реально.

Следующее правило: время от времени проверяйте информацию о своей субсидии онлайн через веб-портал Пенсионного фонда Украины в разделе «Моя субсидия». Любые изменения вы можете увидеть там.

Ориентируйтесь только на официальные источники информации о социальных выплатах. И не доверяйте непроверенным телеграм-каналам или данным из сомнительных веб-порталов. Это как минимум сэкономит ваши нервные клетки в случае спорных ситуаций.

В общем, если возникли вопросы или какие-то трудности, бесплатную консультацию всегда можно получить, обратившись на горячую линию Пенсионного фонда или в физическое отделение.

Если субсидию все же отменили, в некоторых случаях ее можно вернуть. Действовать следует, учитывая причину.

Если субсидию отменили, то в некоторых случаях ее можно вернуть

Например, если выплату забрали из-за долгов, то нужно полностью оплатить задолженность и предоставить квитанцию ​​в ПФУ. Еще вариант — заключить договор реструктуризации долга и предоставить подтверждение этому в Пенсионный фонд. Если долг спорный, его можно обжаловать в суде и дождаться постановления.

Если же изменился состав домохозяйства, социальный статус его членов, изменились доходы семьи или возникли определенные обстоятельства, влияющие на назначение субсидии, следует обратиться в ПФУ для уточнения данных и подачи нового заявления на пособие.

Подать бумажное заявление можно в сельском / городском совете соответствующего территориального общества, а также через центры предоставления административных услуг (ЦПАУ). Важно: ЦПАУ принимают документы для оформления субсидии, но затем передают их в Пенсионный фонд, который и принимает окончательное решение о назначении.

Потребуются такие документы: заявление, декларации о доходах и расходах членов домохозяйства, договор аренды (если жилье арендовано), другие документы (подтверждающие непроживание лица по месту регистрации, место нахождения лица в других областях в связи с работой, лечением, учебой, длительной командировкой, отбыванием наказания и т. п. ).

Также в отдельных случаях могут потребоваться квитанции об оплате коммунальных услуг, актах обследования материально-бытовых условий домохозяйства и т. д.

Вывод

В Украине жилищные субсидии получают более 2,5 млн домохозяйств. Сколько из этих заявлений ежегодно отменяют — неизвестно, потому что ПФУ пока не делится такой статистикой. Однако работа в этом направлении точно идет.

Например, ПФУ недавно ввел новые правила мониторинга дохода и проводит внутрисезонный автоматический мониторинг в марте и августе. Через цифровые реестры специалисты определяют, на сколько изменился среднемесячный доход домохозяйства по сравнению с базовым периодом. Если доходы выросли или уменьшились на 50%, программа автоматически пересчитывает субсидию даже среди сезона. Уменьшает, увеличивает или даже отменяет в зависимости от ситуации.