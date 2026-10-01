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Украина и Узбекистан отменили разрешения на грузовые перевозки

Казна и Политика
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В 2025 году товарооборот между Украиной и Узбекистаном составил около $315 млн
В 2025 году товарооборот между Украиной и Узбекистаном составил около $315 млн
Украина и Узбекистан упростили правила автомобильных грузоперевозок между странами. 30 сентября министр по восстановлению, инфраструктуре и транспорту Украины Николай Калашник и министр транспорта Узбекистана Ильхом Махкамов подписали протокол о либерализации перевозок.
Об этом сообщило Министерство по восстановлению, инфраструктуре и транспорту Украины.
Теперь двусторонние и транзитные грузовые перевозки между странами будут осуществляться без разрешений. Это отменяет квоты и дополнительные административные процедуры для перевозчиков и упрощает грузовое сообщение между Украиной и Узбекистаном.

Что изменится для перевозчиков

По словам Калашника, переход к безразрешительной системе устраняет административные барьеры для бизнеса, облегчает работу перевозчиков и создает более благоприятные условия для развития торговли.
«Сегодня мы делаем важный практический шаг для украинских перевозчиков — переходим к безразрешительной системе двусторонних и транзитных грузовых перевозок. Это убирает административный барьер для бизнеса, упрощает работу перевозчиков и создает лучшие условия развития торговли между нашими странами. Для Украины особенно важно расширять географию либерализованных автомобильных перевозок и формировать стабильные логистические связи с партнерами», — отметил министр.

Как изменился товарооборот между Украиной и Узбекистаном

В 2025 году товарооборот между Украиной и Узбекистаном составил около $315 млн. Это на 14% больше, чем годом ранее.
Либерализация автомобильных перевозок должна создать дополнительные возможности для дальнейшего развития торговли между странами.
В настоящее время у Украины есть договоренности о либерализации грузовых перевозок с 38 странами, в том числе с государствами-членами Европейского Союза.
По материалам:
Finance.ua
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