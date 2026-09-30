Парковка принесла местным бюджетам более 158 млн грн в 2026 году

За январь-август 2026 года в местные бюджеты поступило 158,3 млн. грн. сбора за места для парковки транспортных средств. Это на 12,2% или на 17,2 млн грн больше, чем за аналогичный период 2025 года.

Об этом сообщает Государственная налоговая служба.

Сколько денег поступило в местные бюджеты

За восемь месяцев 2026 года 644 плательщика перечислили в местные бюджеты 158,3 млн грн сбора за места для парковки транспортных средств. За соответствующий период прошлого года поступления составили 141,1 млн. грн. Таким образом, за год они выросли на 17,2 млн. грн., или 12,2%.

Наибольшие суммы сбора поступили в бюджеты таких областей:

Одесской — 51,9 млн грн;

Львовской — 44 млн грн;

Днепропетровской — 38,3 млн грн.

В общей сложности на эти три области приходится около 85% всех поступлений сбора за парковочные места.

Кто платит сбор за парковку

Этот сбор полностью зачисляется в местные бюджеты, а значит, является одним из источников финансирования развития городской инфраструктуры и благоустройства общин.

Плательщиками сбора являются юридические лица и физические лица-предприниматели, которые в соответствии с решениями органов местного самоуправления организуют и осуществляют деятельность по обеспечению парковки транспортных средств.

В то же время, законодательством предусмотрены важные социальные гарантии. В частности, сбор не уплачивается за площади земельного участка, отведенного для безвозмездной парковки транспортных средств водителей с инвалидностью или водителей, тех, кто перевозит лиц с инвалидностью.

Количество таких мест должно составлять не менее 10% от общего количества парковочных мест, а если их меньше 10 — должно быть предусмотрено по меньшей мере одно такое место. Они должны быть отмечены соответствующими дорожными знаками и/или дорожной разметкой.