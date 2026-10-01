Сколько средств предусматривает механизм поддержки Ukraine Support Loan

Украина пока не выполнила все требования, необходимые для получения второго транша макрофинансовой помощи в 2026 году. Из 12 предусмотренных условий выполнено всего шесть, остальные находятся на разных стадиях реализации.

Об этом рассказала эксперт проектов DiXi Group Алена Корогод во время онлайн-мероприятия RRR4U «Реформы ради членства в ЕС: между планами, обязательствами и реальными изменениями».

Сколько средств предусматривает механизм поддержки Украины

Механизм Ukraine Support Element предусматривает 90 млрд евро поддержки Украины на 2026−2027 годы. Из этой суммы около 30 млрд евро будут направлены на бюджетную поддержку и обеспечение макрофинансовой стабильности, а еще 60 млрд евро на оборонные нужды.

В 2026 году на макрофинансовую поддержку предусмотрено около 8,35 млрд евро. Эту сумму планируют предоставить тремя траншами:

первый транш в объеме 3,2 млрд евро Украина получила 25 июня 2026 года;

второй транш составляет около 3,8 млрд евро. Его планировали предоставить в сентябре 2026;

третий транш в объеме ориентировочно 1,45 млрд евро Украина ожидает получить до конца 2026 года.

Какие условия для второго транша остаются невыполненными

Для получения второго транша Украина выполнила всего 6 из 12 предусмотренных условий. Они касаются управления публичными финансами, бюджетного планирования, обзоров расходов, цифровизации таможни, корпоративного налогообложения и управления публичными инвестициями. Остальные шесть условий пока не выполнены, хотя находятся на разных этапах реализации.

В частности, закон о налогообложении доходов, полученных через цифровые платформы, находится на завершающем этапе — ожидает подпись президента.

Верховная Рада также примет закон об отмене налоговых льгот для импортных посылок, сохранив исключения для продовольственной безопасности и обороны.

Кроме того, закон об оценке имущества необходимо принять во втором чтении и передать президенту на подпись.

Государственная налоговая служба должна выполнить еще две задачи. Первое — утвердить дорожную карту по усовершенствованию управления соблюдением требований по налогу на добавленную стоимость (НДС) и план ее внедрения. Второе — утвердить план улучшения соблюдения налогового законодательства.

Еще одно условие касается Верховной Рады: парламент должен назначить остальных экспертов в комиссию по отбору членов Счетной палаты.

По словам Корогод, главная задача сейчас — завершить выполнение всех шести условий, чтобы обеспечить своевременное поступление второго транша. Часть решений требует голосования парламента, часть входит в компетенцию ГНС, а один законопроект находится на завершающем этапе подписания президентом.

Украина уже выполнила два условия для третьего транша

В сентябре Украина выполнила два условия, необходимых для получения третьего транша макрофинансовой помощи. В частности, в парламент подали законопроект о реформировании льготного налогового режима.

Также правительство предоставило проект государственного бюджета на 2027 год с объяснением, как результаты обзоров расходов учтены при определении расходных назначений.

В то же время, первоочередной задачей остается выполнение всех шести невыполненных условий для получения второго транша. Как пояснила Корогод, этот механизм предусматривает предоставление средств только после выполнения всех установленных требований. Частичные платежи, как в рамках программы Ukraine Facility, здесь не предусмотрены.

По оценке Корогод Украина выполняет условия макрофинансовой помощи успешнее, чем обязательства в рамках программ МВФ, Всемирного банка и Ukraine Facility. В то же время за последний месяц прогресс в выполнении обязательств по разным программам ускорился.