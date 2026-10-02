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ИТ-экспорт Украины в августе сократился за месяц, но вырос за год (инфографика)

Казна и Политика
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В августе экспорт ИТ-услуг несколько сократился по сравнению с июлем
В августе экспорт ИТ-услуг несколько сократился по сравнению с июлем
В августе 2026 года объем экспорта ИТ-услуг Украины составил $554 млн. Это на 2,3% или $13 млн меньше, чем в июле 2026 года. В то же время, по сравнению с августом 2025 года показатель вырос на 2,6%, или $14 млн.
Об этом сообщает Львовский ИТ-Кластер со ссылкой на данные Национального банка.
Экспорта ИТ-услуг Украины
Экспорта ИТ-услуг Украины, itcluster.lviv.ua

Как изменился экспорт ИТ-услуг

В августе экспорт ИТ-услуг несколько сократился по сравнению с июлем, однако остался выше, чем в августе прошлого года.
«Это свидетельствует об устойчивости украинского ИТ-сектора, который продолжает адаптироваться к глобальной неопределенности, изменениям спроса и новым условиям конкуренции. В то же время по стабильным показателям экспорта происходят существенные изменения внутри самой индустрии. Компании пересматривают бизнес- и кадровые стратегии, реагируют на новые потребности клиентов и технологические тенденции», — говорится в сообщении.

Какую долю занимают ИТ-услуги в экспорте

Общая экспортная выручка всех услуг Украины в августе этого года составила $1,367 млрд, что на 6,2% или $90 млн меньше, чем в июле 2026 года.
Доля компьютерных услуг в структуре всего экспорта услуг в августе 2026 года составила 40,5%, что на 0,5% меньше, чем в августе прошлого года. В то же время она выросла на 1,6% по сравнению с июлем 2026 года.
Напомним, ранее Finance.ua писал, что государство усилит контроль за соблюдением правил бронирования работников, в том числе в ИТ-секторе. В то же время, министр цифровой трансформации Оксана Ферчук подчеркнула, что ее задачей является сохранение условий для развития той части отрасли, которая работает без злоупотреблений.
Также мы рассказывали, что общая численность специалистов в 50 крупнейших ИТ-компаниях Украины уже полтора года остается стабильной — на уровне 79 000 человек с минимальными колебаниями. За первое полугодие 2026 года общее количество айти-специалистов сократилось всего на 0,7%. Несмотря на общую статистику, внутри рынка происходят заметные структурные изменения: компании активнее нанимают, но команда технических специалистов продолжает сокращаться.
По материалам:
Finance.ua
ITЭкспорт
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