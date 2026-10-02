Просмотр программы EFF для Украины: МВФ назвал условия для следующих траншей

Международный валютный фонд работает над тем, чтобы до декабря 2026 вынести на рассмотрение совета исполнительных директоров объединенный второй и третий пересмотры программы расширенного финансирования (EFF) для Украины. Дальнейшее выделение средств будет зависеть от получения надежных гарантий финансирования потребностей государства и выполнения условий программы.

Об этом заявила представитель МВФ Джулия Козак во время брифинга в четверг, передает «Интерфакс-Украина».

Когда МВФ планирует рассмотреть пересмотр программы

По словам Козак, Фонд продолжает конструктивное взаимодействие с украинскими властями и международными партнерами Украины по дальнейшему финансированию.

«Команда (staff) работает над тем, чтобы вынести вопрос об объединенном втором и третьем пересмотре программы на рассмотрение исполнительного совета (директоров) до декабря», — сказала Козак.

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Она напомнила, что МВФ завершил первый пересмотр утвержденной в конце февраля этого года четырехлетней программы в июле. Затем его миссия посетила Украину с визитом, который завершился 2 сентября, а недавно состоялись двусторонняя встреча директора-распорядителя МВФ Кристалины Георгиевой с президентом Владимиром Зеленским в Нью-Йорке на полях Генеральной Ассамблеи ООН и с министром финансов Сергеем Марченко в Дублине во время заседания ECOFIN.

«Вынесение этого вопроса на рассмотрение совета зависит от получения достаточных и надежных гарантий финансирования для покрытия прогнозируемого дефицита средств на условиях, совместимых с обеспечением долговой устойчивости Украины», — отметила Козак.

Каким может быть дефицит финансирования Украины

Относительно потенциального размера дефицита финансирования она вновь вспомнила об активных обсуждениях с украинскими властями и ее международными партнерами, но не смогла привести конкретные цифры.

«Цель этих обсуждений — подтвердить потребности Украины в финансировании и получить гарантии финансирования, необходимые для своевременного завершения пересмотров программы. Что касается периода после 2026 года, то конкретный размер дефицита финансирования будет зависеть — и это очень важно — от хода войны, внедрения реформ органами власти, экономической ситуации и дальнейшей поддержки со стороны международных партнеров Украины», — подчеркнула МВФ.

Украине нужно подтвердить $52,6 млрд

Министр финансов Сергей Марченко на прошлой неделе сообщил, что миссия МВФ по пересмотру программы EFF ожидается в ноябре, к тому времени желательно получить подтверждение всех источников в $52,6 млрд внешнего финансирования государственного бюджета в 2027 году. Он напомнил, что сейчас около $32,6 млрд из этой суммы еще нуждаются в дополнительном подтверждении.

По словам Марченко, в Киеве рассчитывают на выполнение Европейским Союзом обязательства по покрытию двух третьих потребности Украины во внешнем финансировании и в следующем году, что означало бы увеличение подтвержденного финансирования еще примерно на $17,5 млрд. Что касается остатка примерно в $15 млрд, то, как уточнил министр, существует целый ряд источников его покрытия: двустороннее финансирование и гарантии, программы с Международными финансовыми организациями.

Он также сообщил, что параллельно ведется работа по возможности увеличения финансирования за счет замороженных российских активов, например, за счет передачи из юрисдикции Бельгии под юрисдикцию ЕС и размещения в более доходные инструменты, хотя готовые решения отсутствуют.

Марченко подчеркнул критическую необходимость выполнения Украиной взятых обязательств как для договоренности о новом финансировании, так и для получения уже ранее согласованного. Он подчеркнул, что внутренняя повестка дня в странах ЕС, результаты выборов в странах-партнерах, которые уже состоялись и ожидаются, серьезно влияют на ход переговоров. При этом министр заявил, что правительство настроено выполнить все обязательства и надеется, что его поддержит Верховная Рада.

Справка Finance.ua