Украина получила около 2,9 млрд евро от Европейского Союза в рамках восьмого регулярного платежа по программе Ukraine Facility. Часть этой суммы (около 800 млн евро) впервые поступила через механизм Ukraine Support Loan.

Об этом говорится на официальном портале Кабмина.

После поступления восьмого транша общий объем бюджетного финансирования, полученного Украиной в рамках Ukraine Facility с начала действия инструмента, превысил 32 млрд евро.

На что направляют деньги от ЕС

Средства в рамках Ukraine Facility используются для поддержки макрофинансовой стабильности, финансирования приоритетных расходов госбюджета, восстановления и модернизации страны, а также реализации реформ на пути к членству Украины в ЕС.

Как удалось получить транш

Решение о выделении восьмого регулярного платежа Совет ЕС принял после того, как Украина выполнила десять соответствующих индикаторов Плана Украины.

В целом Украина уже выполнила 84 из 95 шагов, срок реализации которых настал. Это около 88% от их общего количества.

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В июле 2026 года Совет ЕС внес изменения в План Украины и Ukraine Facility. Они предусматривают дополнительные 8,3 млрд евро финансирования в 2026 году за счет Ukraine Support Loan. Нынешний платеж включает в себя первый транш из этих средств.

Премьер-министр Сергей Корецкий отметил , что в условиях сложной финансовой ситуации эти средства важны для устойчивости государства, обеспечения ключевых расходов и возможности направлять больше собственных ресурсов на оборону.

В то же время, по его словам, потребность в финансировании остается критической.

«Потребность в финансировании до сих пор остается критической. Мы максимально ускоряем принятие всех правительственных решений. Также работаем с парламентом, чтобы как можно быстрее принять необходимые законопроекты», — написал глава правительства.

Следует отметить, что Ukraine Facility действует с 1 марта 2024 года. В целом, программа предусматривает более 50 млрд евро грантов и кредитов в поддержку бюджета, восстановление, реконструкцию и модернизацию Украины в 2024—2027 годах.

Отдельно Ukraine Support Loan предусматривает 90 млрд евро на 2026−2027 годы для поддержки бюджетных и оборонных нужд Украины. Из них около 30 млрд евро должны быть направлены на экономическую и бюджетную поддержку, а 60 млрд евро — на оборонные нужды.