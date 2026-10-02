Минфин не поддержал налоговые послабления для пострадавшего от обстрелов бизнеса

Министерство финансов Украины не поддержало предложения по налоговым послаблениям для предприятий, понесших убытки в результате российских обстрелов.

Об этом сообщила народный депутат Ольга Васильевская-Смаглюк, ссылаясь на письмо Минфина в налоговый комитет. Документ был подготовлен в ответ на обращение компаний группы Rozetka.

Что предлагали компании

Оплата налогов

Компании предложили разрешить пострадавшему бизнесу платить налоги позже без начисления процентов и предоставления залога.

В Минфине объясняют, что проценты компенсируют бюджету задержку поступлений, а залог уменьшает риск неуплаты налоговых обязательств. По мнению ведомства, предприятия, которые работают по всей Украине или торгуют онлайн, могут иметь другие источники дохода и имущество, даже если часть их инфраструктуры разрушена.

В то же время предприятия, которые из-за войны не могут выполнять налоговые обязанности, могут подтвердить такую ​​невозможность и избежать ответственности за несвоевременную уплату. Однако сами налоговые обязательства не отменяются: их необходимо выполнить в течение шести месяцев после завершения военного положения.

Отмена плановых проверок

Еще одно предложение касалось отказа от плановых налоговых проверок пострадавших от обстрелов предприятий независимо от места их расположения.

Министерство не поддержало эту инициативу, ссылаясь на действующие ограничения проверок, риски неуплаты налогов и обязательств перед международными партнерами, в частности МВФ.

Упрощение отчетности без документов

Компании также предлагали распространить специальные правила подтверждения налоговой отчетности без документов на бизнес, который потерял их из-за обстрелов за пределами территорий активных боевых действий и оккупации.

В Минфине считают, что уничтоженный офис или склад еще не означает, что документы потеряны, а если потеряны — что их невозможно восстановить. При этом министерство признает, что такие случаи нуждаются в другом подходе.

Относительно отсрочки налогов позиция Минфина такова: без оценки состояния всего предприятия и влияния на него войны невозможно определить, как урегулировать его расчеты с бюджетом.

Напомним, ранее Finance.ua писал , что российские атаки на склады, распределительные центры и логистическую инфраструктуру отражаются на работе девяти из десяти украинских предприятий. 7% компаний понесли прямые потери, еще 41% — косвенные из-за перебоев со снабжением и роста цен. Еще 43% испытывают реальный риск.

Когда речь идет о том, чего бизнес ждет от государства, единодушие поражает: каждое из десяти предложенных мер поддерживает большинство предприятий, от 65% до 80%. Если предприятиям предложить выбрать только три важнейших мероприятия, то ответы следующие: