Как будет работать новая Государственная служба сопровождения ветеранов в Украине

В Украине планируют создать Государственную службу сопровождения ветеранов, которая будет помогать военным после возвращения в гражданскую жизнь. За каждым ветераном будут закреплять специалиста, который будет координировать получение необходимых государственных услуг.

Главное изменение состоит в том, что будет оцениваться не количество проведенных консультаций, а реальная помощь, которую получил человек.

Об этом министр по делам ветеранов Виталий Ким рассказал в эфире «Суспільне Студія».

По его словам, Министерство по делам ветеранов уже разработало концепцию новой службы. В настоящее время ее обсуждают со специалистами, экспертами и представителями ветеранского сообщества.

Сейчас специалистов по сопровождению ветеранов нанимают органы местных властей, которым государство передает соответствующее финансирование. Однако, по словам министра, при такой системе сложно контролировать качество их работы. Поэтому Минветеранов предлагает установить единые стандарты помощи, которые будут действовать вне зависимости от места жительства ветерана.

«Мы должны обеспечить равенство услуги, получаемой ветераном», — подчеркнул Ким.

Новую службу планируют создать на базе государственного некоммерческого общества «Государственное ветеранское пространство». Это позволит использовать уже существующую структуру без создания дополнительных организаций. Работу специалистов будут оценивать по результатам: получил ли ветеран необходимую услугу, а не только консультацию.

Найти своего специалиста ветераны по-прежнему смогут через приложение «Дія». Там будут отображаться контактные данные специалиста, в том числе номер телефона для обращения.

Также Минветеранов планирует расширить возможности цифрового сервиса Ветеран PRO и ввести единый государственный телефонный номер, по которому можно будет получить информацию в любое время.

«Мы не разрушаем никаких старых систем. Мы оптимизируем эту линию, то есть мы планируем добавить единое окно, в том числе единый номер», — пояснил министр.

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По словам Кима, сейчас работают 286 специалистов по сопровождению ветеранов, в то время как запланированная предельная численность составляет 6 тысяч специалистов. Министерство планирует постепенно расширять сеть и установить нормы нагрузки для работников. Для этого разрабатывают систему, которая будет учитывать сложность каждого случая и автоматически рассчитывать объем проделанной работы.

Отдельно министр объяснил, смогут ли ветераны самостоятельно выбирать специалиста по сопровождению. По его словам, специалистов будет назначать система с учетом территории проживания человека и сложности его потребностей. В то же время, если ветеран будет недоволен работой назначенного специалиста, он сможет его сменить.

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Ким также отметил, что ветераны могут и далее обращаться к специалистам, с которыми уже работают. Имеющиеся услуги продолжат действовать, а новая служба должна объединить их в понятную систему помощи. При этом Минветеранов планирует обеспечить непрерывное сопровождение человека при получении государственных услуг.

Сроки

Концепцию Государственной службы сопровождения ветеранов планируется окончательно подготовить к концу 2026 года. Пока речь идет о разработке и согласовании новой системы, а не о полноценном запуске службы. Точная дата начала ее работы пока не названа.

Справка Finance.ua:

В Украине ветераны и участники боевых действий могут бесплатно пройти обучение в автошколе. Государство также компенсирует стоимость обучения тем, кто хочет получить новую категорию или открыть дополнительную.