Рада поддержала изменение правил приватизации: что предлагает законопроект

Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект № 16011, который должен повысить эффективность приватизации государственных имуществ. Документ предусматривает создание специального фонда приватизации, изменение правил подготовки активов к продаже и увеличение пороговой балансовой стоимости объектов большой приватизации с 250 млн грн до 1 млрд грн.

Об этом сообщает агентство «Интерфакс-Украина».

Авторы документа ожидают, что принятие документа позволит усилить институциональную состоятельность ФГИУ, повысить качество подготовки объектов и прозрачность процедур для инвесторов, сократить сроки приватизации, а также увеличить поступление в госбюджет без расширения его расходной части.

Зачем менять правила приватизации

Представляя законопроект, народный депутат от округа ЮГОК, председатель подкомитета по вопросам регулирования публичных закупок и управления государственным и коммунальным имуществом комитета Верховной Рады по вопросам экономического развития Алексей Мовчан подчеркнул, что документ является предпосылкой для реализации программы DPO с Всемирным банком.

По его словам, государство владеет значительным количеством имущества, но не всегда имеет полную информацию о принадлежащих ему активах.

«В госсобственности свыше 1,3 млн объектов, из которых около 580 тыс. — недвижимость общей площадью свыше 160 млн кв. м. При этом, право собственности надлежащим образом оформлено лишь на 56% таких объектов. У нас тысячи зданий, складов и предприятий, которые годами простаивают, разрушаются, не создают рабочих мест, не приносят доходы в госбюджет», — сказал Мовчан.

По его словам, проблема в том, что государство не способно качественно подготовить активы к продаже.

Специальный фонд приватизации

Законопроект вводит новый механизм финансирования институционального развития Фонда государственного имущества Украины (ФГИУ) и подготовительных процедур за счет создания спецфонда приватизации.

Он будет формироваться от платы за подготовку объекта к приватизации в размере 5% от цены его продажи (но не более 1 тыс. минимальных зарплат по состоянию на 1 января), которая будет выплачиваться покупателем дополнительно, что не будет уменьшать основные поступления от продажи имущества в государственный бюджет.

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Также законопроект позволяет правительству привлекать уполномоченное государственное юридическое лицо для подготовки объектов к продаже. Речь идет о компании, 100% акций которой принадлежат государству и находится в управлении ФГИУ.

В ее задачи могут входить изготовление технической документации, регистрация прав на недвижимость, проведение аудита и экологического аудита, восстановление первичных документов и маркетинговые мероприятия.

Какие активы будут относиться к большой приватизации

Законопроект предусматривает увеличение пороговой балансовой стоимости активов, по которой объекты относят к большой приватизации, с 250 млн грн до 1 млрд грн. Для определения стоимости будут использоваться данные финансовой отчетности за последний отчетный год.

Кроме того, обновляются процедурные правила приватизационного процесса. Увеличивается срок проведения аукциона по продаже объекта крупной приватизации — от 60 до 120 дней после опубликования сообщения (ранее было до 90 дней).

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Победители аукционов (как малой, так и большой приватизации) будут получать право устранять формальные ошибки и технические описки в заявлениях или документах в порядке, установленном Кабмином, а сами описки больше не смогут быть основанием для отмены результатов торгов.

Также вводится норма о прекращении приватизации объекта малой приватизации, если его не удалось продать в течение трех лет со дня принятия решения о приватизации.

Как планируют ускорить передачу имущества ФГИУ

Законопроект решает проблему задержек с передачей предприятий: если уполномоченные органы в течение 20 дней после решения Кабмина не передают функции по управлению имуществом ФГИУ, фонд получает право самостоятельно обращаться к государственным регистраторам для внесения изменений в ЕГР.

В то же время на ФГИ возлагается функция мониторинга эффективности использования государственного недвижимого имущества для выявления неработающих активов для их дальнейшей продажи.