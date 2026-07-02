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Правительство обновило стратегию госбанков: какие из них готовят к приватизации

Фондовый рынок
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Банк
Банк
30 июня Кабинет Министров принял решение об обновлении основных (стратегических) направлений деятельности банков государственного сектора.
Документ подготовило Министерство финансов с участием международных экспертов в рамках обязательств Украины перед МВФ и ЕС.

Основные приоритеты

Обновленная стратегия подразумевает укрепление финансовой устойчивости государственных банков, уменьшение фискальных рисков, улучшение корпоративного управления и постепенное сокращение доли государства в банковском секторе.
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Во время военного положения приоритетом для госбанков определили финансирование предприятий:
  • оборонно-промышленного комплекса,
  • критической энергетической инфраструктуры,
  • аграрного сектора,
  • перерабатывающей промышленности,
  • бизнеса в прифронтовых регионах.
Также среди приоритетов — развитие ипотечного кредитования для обеспечения граждан жильем.

Что еще в планах

Документ также обязывает каждый государственный банк до конца 2026 года обновить свою стратегию развития.
Для повышения эффективности работы наблюдательных советов будет введена их ежегодная оценка.
Кроме того, стратегия предусматривает продажу пакетов акций «Укргазбанка» и «Сенс Банка» инвесторам. В то же время , приватизация «ПриватБанка» возможна только после завершения военного положения.
Отдельное внимание будет уделено сокращению доли неработающих кредитов. До конца 2027 года банки должны реализовать три крупнейших непрофильных актива и урегулировать три крупнейших проблемных кредита.
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Также правительство планирует расширить перечень оснований для увольнения независимых членов наблюдательных советов в случае возникновения рисков, связанных с добродетелью или репутацией. В то же время, принцип независимости наблюдательных советов от операционного вмешательства в их деятельность будет сохранен.
Ранее мы сообщали, что в Украине сделали еще один шаг к развитию более доступной ипотеки. Верховная Рада одобрила основой законопроект, который позволит банкам быстрее возвращать деньги в обращение и выдавать больше жилищных кредитов.
Также Finance.ua сообщал, что Нацбанк ежегодно пересматривает показатели деятельности банков и по результатам подтверждает им статус системно важных. В этот раз такой статус получили 16 финансовых учреждений, как и в 2025 году. 🔍 Полным перечнем делимся здесь.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
ГосбанкиКабминПриватБанкУкргазбанкСенс Банк
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