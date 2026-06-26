НБУ изменил список ОВГЗ, которые банки могут использовать для резервов Сегодня 14:33 — Фондовый рынок

Изменения вступили в силу 25 июня 2026 года.

Национальный банк Украины актуализировал перечень бенчмарк-облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ), за счет которых банки могут покрывать часть объема обязательных резервов. Изменения вступили в силу 25 июня 2026 года.

Об этом сообщила пресс-служба регулятора.

Какие ОВГЗ исключили и добавили в список

Из перечня бенчмарк-ОВГЗ исключены облигации с идентификационным номером UA4000227490 в связи с их полным погашением 18 февраля 2026 года.

В перечень включено ОВГЗ с идентификационным номером UA4000239057, первое размещение которых Министерство финансов провело 9 июня 2026 года.

В Нацбанке отметили, что это решение направлено на поддержку активности банков в ходе аукционов Министерства финансов по размещению государственных облигаций. Это должно способствовать финансированию государственного бюджета исключительно на безэмиссионной основе.

Банки могут покрывать до 60% резервов за счет бенчмарк-ОВГЗ

Банкам разрешено относить определенный перечень бенчмарк-ОВГЗ в покрытие до 60% объема обязательных резервов.

Список таких ценных бумаг Национальный банк формирует с учетом предложений Министерства финансов Украины.

По состоянию на 25 июня 2026 года перечень содержит 20 выпусков ОВГЗ: UA4000228043, UA4000228381, UA4000228811, UA4000229116, UA4000232177, UA4000232607, UA4000232615, UA4000232896, UA4000232912, UA4000233613, UA4000234140, UA4000234553, UA4000234934, UA4000235642, UA4000236418, UA4000236632, UA4000237564, UA4000238844, UA4000238984 и новый UAUA4000239057.

Что такое обязательные резервы

Обязательные резервы — один из базовых инструментов монетарной политики центральных банков.

Механизм предусматривает, что банк обязан резервировать на корреспондентском счете в центральном банке денежные средства в объеме, определенном нормативом резервирования. Размер резервов рассчитывается как определенный процент обязательств банка и должен поддерживаться в среднем в течение периода резервирования.

Такой инструмент позволяет сглаживать краткосрочные колебания ликвидности и одновременно ограничивать часть свободной ликвидности банковской системы.

Для повышения эффективности регулирования денежно-кредитного рынка и уменьшения потребности в финансировании дефицита бюджета за счет эмиссионных источников банкам разрешено частично покрывать обязательные резервы бенчмарк-ОВГЗ.

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